Mundo Bebê “invade” Casa Branca e é contido pelo serviço secreto

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Presidente Biden estava dentro da mansão no momento do incidente. (Foto: Katie Ricks/The White House)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um bebê mobilizou o serviço secreto após invadir a Casa Branca. O pequeno invasor era um menino, que não teve o nome e idade reveladas, foi considerado um dos menores intrusos a conseguir driblar a segurança e entrar na residência oficial do presidente dos Estados Unidos.

De acordo com o porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, a invasão ocorreu no lado norte da propriedade, e alarmes foram ativados quando o menino entrou no terreno presidencial. Ainda segundo o agente, o presidente Biden estava dentro da mansão no momento do incidente.

Os Oficiais da Divisão Uniformizada do Serviço Secreto encontraram o pequeno visitante curioso ao longo da cerca norte da Casa Branca e devolveram para seus pais, que estavam do lado de fora da residência oficial do presidente dos Estados Unidos. Após a invasão, os responsáveis pelo bebê foram brevemente interrogados pelas autoridades e liberados em seguida.

Esta foi considerada a primeira invasão bem-sucedida no complexo desde que a cerca da Casa Branca dobrou de altura, para cerca de 3,96 metros, após uma série de violações de segurança nos últimos anos.

“Nós íamos esperar até que ele aprendesse a falar para interrogá-lo, mas em vez disso ele teve um tempo limite e foi enviado [seu] caminho com seus pais”, brincou um porta-voz do Serviço Secreto.

