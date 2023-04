Mundo Inclusão de uma modelo trans gerou boicote contra cerveja famosa nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Inclusão de modelo trans gerou boicote contra cerveja famosa nos EUA. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Bud Light, marca de cerveja que pertence à AB InBev, sofreu uma enxurrada de críticas e uma espécie de boicote por parte dos conservadores americano. Tudo começou no dia 1 de abril, quando lançou uma campanha com a influenciadora trans Dylan Mulvaney. Conservadores criticaram a ação com foco na diversidade. Muitas disseram que o setor de marketing da Bud Light faz parte do movimento “quem lacra, não lucra” nos Estados Unidos.

Além da enxurrada de críticas nas redes sociais vindas de personalidades conservadoras da política ou de meios de comunicação, o posicionamento de artistas da música country americana fez com que a polêmica ganhasse uma proporção ainda maior.

O cantor de country Kid Rock publicou um vídeo atirando em engradados da marca de cerveja e xingando a empresa com palavrões. Já Travis Tritt publicou em sua conta do Twitter que não vai mais consumir produtos da empresa e sugeriu que outros artistas “façam o mesmo”.

Pedido de desculpas

O presidente da AB Inbev para América do Norte e CEO da Anheuser-Busch, Brendan Whitworth, fez uma espécie de pedido de desculpas aos consumidores nos Estados Unidos, sem nem mesmo mencionar a campanha de marketing que estampou uma trans nas latas da Bud Light, uma das cervejas mais conhecidas no mercado americano.

“Nunca pretendemos fazer parte de uma discussão que divide as pessoas. Nosso negócio é reunir as pessoas para tomar uma cerveja”, afirmou Whitworth, em um comunicado à imprensa.

A AB Inbev chegou a perder US$ 5 bilhões em valor de mercado desde o início da campanha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/1498721-2/

Inclusão de uma modelo trans gerou boicote contra cerveja famosa nos Estados Unidos

2023-04-20