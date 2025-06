Bruno Laux Frio e férias escolares: organizadores temem baixa adesão em ato bolsonarista na Avenida Paulista

Por Bruno Laux | 27 de junho de 2025

Organizadores do ato bolsonarista previsto para este domingo, em São Paulo, sinalizaram nos bastidores temer um eventual esvaziamento da manifestação. (Foto: Reprodução)

Estimativa de público

Organizadores do ato bolsonarista previsto para este domingo (29), em São Paulo, sinalizaram nos bastidores temer um eventual esvaziamento da manifestação. Fatores como o frio, o período de férias escolares e a convocação realizada há poucos dias do evento são vistos como potenciais obstáculos para o sucesso de público na Avenida Paulista.

Partido do MBL

O Movimento Brasil Livre sinalizou nesta quinta-feira que obteve o número mínimo de assinaturas para registrar um novo partido político. Diante do apoio reunido, o grupo poderá dar início à formalização da sigla junto ao TSE, que será responsável por aprovar a criação da legenda.

Translado custeado

Contrariando o posicionamento inicial do Itamaraty, o presidente Lula determinou que o Ministério das Relações Exteriores preste apoio à família de Juliana Marins, jovem que morreu após passar quatro dias aguardando resgate em uma trilha, na Indonésia. A decisão foi divulgada após uma conversa por telefone entre o pai da jovem e o líder do Planalto, que assegurou suporte necessário para o translado do corpo até o Brasil.

Reaproximação presidencial

Depois da derrota no Congresso com a derrubada do decreto do aumento do IOF, o presidente Lula pretende voltar a se envolver pessoalmente na melhora das relações com os parlamentares. Com foco principal nas cúpulas da Câmara e do Senado, o líder do Planalto pretende trabalhar para ampliar o diálogo e reestabelecer pontes entre Executivo e Legislativo.

Visto para turismo

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), apoiado por outros oito deputados, quer suspender a necessidade de vistos para cidadãos de Austrália, Canadá, EUA e Japão visitarem o Brasil. Os parlamentares argumentam que o restabelecimento da exigência dos documentos, determinado pelo governo federal, coloca em risco o emprego e a renda de milhões de brasileiros que vivem, diretamente ou indiretamente, do turismo do país.

Incentivo aos vacinadores

A Comissão de Saúde da Câmara aprovou a proposta do deputado Geraldo Resende (PSDB-MS) que permite a concessão de incentivos salariais a profissionais de enfermagem que atuam em salas de vacinação do SUS. Enviada para a Comissão de Finanças, a matéria tem como objetivo valorizar a categoria, qualificar o atendimento e contribuir para a ampliação da cobertura vacinal.

Gratuidade para PcDs

Está na pauta da Comissão de Viação e Transportes da Câmara o projeto que concede gratuidade na passagem aérea nacional a autistas e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Apresentado em forma de substitutivo pela deputada Dayany Bittencourt (União-CE), o texto também concede desconto de 50% na passagem aérea e em transporte coletivo de um acompanhante da pessoa com deficiência, desde que comprovada a necessidade.

Fundação Caixa

O Planalto encaminhou ao Congresso um projeto legislativo que autoriza a Caixa Econômica Federal a constituir a “Fundação Caixa”. A entidade proposta visa incentivar a redução das desigualdades e o desenvolvimento sustentável, apoiando ações e políticas públicas que ampliem o acesso inclusivo a direitos como educação, assistência social, cultura, esporte, ciência e inovação.

Doação de alimentos

A Companhia Nacional de Abastecimento entregou nesta quinta-feira mais 6,6 toneladas de alimentos produzidos pela agricultura familiar à população afetada pelas recentes chuvas no RS. Destinados aos municípios de Porto Alegre, Alvorada e Eldorado do Sul, os itens contemplaram principalmente cozinhas solidárias das três cidades, responsáveis por preparar e distribuir refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.

Piso do frete

A Agência Nacional de Transportes Terrestres decidiu ampliar para o dia 4 de julho o fim do prazo de consulta pública sobre o processo que vai embasar a próxima revisão das regras que definem o piso do frete no transporte rodoviário de cargas no Brasil. O estabelecimento do índice busca garantir uma remuneração mínima aos transportadores, de modo a assegurar condições justas de trabalho e equilíbrio nas relações comerciais do setor.

Golpes na praça

O aumento preocupante no número de idosos vítimas de golpes no Estado tem chamado a atenção da Central de Atendimento às Vítimas e Familiares de Vítimas de Crimes e Atos Infracionais do MPRS. Entre os casos mais comuns, destacam-se empréstimos consignados fraudulentos, instituições financeiras inexistentes, o chamado “golpe dos nudes” e até mesmo estelionato sentimental.

FIERGS na Inglaterra

Uma comitiva do Sistema FIERGS segue em Londres ao longo desta semana participando de uma missão internacional de inovação em inteligência artificial e “deep tech”. Organizado pelo Instituto Caldeira e pela Invest RS, o roteiro visa absorver conhecimentos sobre tecnologias emergentes e modelos de negócios inovadores para fortalecer a competitividade da indústria gaúcha.

Cidade da Polícia

Em visita ao Norte gaúcho, o governador Eduardo Leite assinou nesta quinta-feira o termo de cooperação para a construção da Cidade da Polícia em Passo Fundo. A obra do local, que abrigará novas sedes das Delegacias da Polícia Civil, será erguida em um terreno do município, com investimento estimado de R$ 13,5 milhões, com contrapartida de cerca de R$ 8,4 milhões em imóveis do Executivo estadual.

Formatura no CBMRS

Um grupo de 53 formandos do Curso Básico de Administração de Bombeiro Militar do RS recebe nesta sexta-feira os certificados de conclusão da capacitação, que inclui o curso superior de tecnologia em Gerenciamento de Emergências e Defesa Civil. Ao receber o documento, a turma de primeiros-sargentos da corporação gaúcha estará habilitada a ingressar na carreira de oficiais, no posto de primeiro-tenente bombeiro militar.

Orçamento Participativo

Entre 7 de julho e 11 de agosto, a prefeitura de Porto Alegre retoma a rodada de encontros do Orçamento Participativo, cancelada no ano passado em decorrência das enchentes. A série de reuniões, que iniciará com as assembleias temáticas e da região Centro na Usina do Gasômetro, visa escutar a população sobre as prioridades de investimentos para o próximo ano, entre outras questões.

