Sem estratégia, partidos de centro-direita podem entregar duas vagas ao Senado em 2026 para a esquerda no Rio Grande do Sul

Por Flavio Pereira | 27 de junho de 2025

Eleição para o Senado em 2026: duas vagas estarão em disputa. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Empolgados pela oferta de duas vagas ao Senado nas eleições de 2026, – encerram os mandatos de Luis Carlos Heinze e Paulo Paim – os partidos de centro-direita anunciam inúmeros pré-candidatos, empolgados com a possibilidade de ampliarem a representação na chamada Câmara Alta. Já seriam hoje pelo menos 6 candidatos ao Senado anunciados por esse campo político, pulverizando os votos de centro-direita. Enquanto isso, a esquerda usa a estratégia de concentrar-se em apenas dois nomes para o Senado, que poderão ser a ex-deputada Manuela D’Avila, e o deputado federal Paulo Pimenta. Mantida essa euforia dos partidos de centro-direita de apresentarem uma infinidade de candidatos, e o prognóstico indica para a eleição de dois senadores de esquerda em 2026 pelo Rio Grande do Sul.

Comunidades elogiam presença do ministro do TCU nos locais das enchentes

Designado relator dos processos de repasse dos recursos federais para socorro aos municípios atingidos pelas enchentes, o ministro do Tribunal de Contas da União Augusto Nardes tem sido elogiado por prefeitos e lideranças do interior pela forma como tem realizado essa tarefa. Ao invés de designar assessores técnicos para essa tarefa e aguardar no gabinete em Brasília pelos relatórios, Nardes optou por um corpo a corpo, dialogando diretamente com os gestores dos estados e municípios. O resultado, é que a liberação dos recursos, e a prestação de contas tornou-se mais ágil, diante dessa ação pessoal.

Os cuidados com a explosão econômica e social em Arroio do Sal

Prestes a experimentar uma explosão econômica em razão do projeto do Porto Meridional, que poderá injetar até R$ 5 bilhões de reais na região, gerando milhares de empregos diretos e indiretos, o prefeito Luciano Pinto da Silva já se mobiliza prevendo as novas demandas na saúde, educação, segurança e infraestrutura. Luciano considera o projeto do porto irreversível e revela que em razão desse megaprojeto já tem sido procurado por empreendedores de outras áreas, buscando informações para investimentos em Arroio do Sal e no Litoral Norte.

Senadores gaúchos e apoio à Saúde em Arroio do Sal

No quesito saúde, Arroio do Sal tem recebido apoio da bancada gaúcha através da liberação de emendas parlamentares. No caso, os senadores Hamilton Mourão (Republicanos), com R$ 700 mil, e Paulo Paim (PT), com R$ 300 mil já compareceram. O senador Luís Carlos Heinze (PP), segundo o prefeito Luciano Pinto, ainda não se manifestou.

Precatórios representam 5% da receita do estado

Na reunião realizada esta semana pela Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, presidida pelo deputado Rafael Braga (MDB), para apresentação e discussão do projeto do governo para a elaboração da Lei Orçamentária de 2026, a secretária da Fazenda, Pricilla Santana, trouxe números importantes.

Pricilla alertou que o estado “nunca pagou tanto precatório quanto está pagando agora. Esse ano vão ser quase R$ 3 bilhões, ano passado foram R$ 2 bilhões”, acrescentando que, em 2022, o Estado devia R$ 16 bilhões em precatórios e atualmente, após já ter pago mais de R$ 10 bilhões, ainda deve R$ 16,9 bilhões devido . à correção feita pela Selic, além de haver um número crescente de inscrições de precatórios. Esses pagamentos representam 5% da receita corrente líquida do estado e representam um risco se não houver alteração no prazo determinado para zerar o estoque de precatórios, que é 2029.

Covatti Filho pode ser o pré-candidato ao Piratini pelo PP

Assediado pelo MDB e pelo PL para participar de uma aliança onde indicaria o candidato a vice-governador, o PP passou a avaliar a apresentação de uma pré-candidatura ao governo do estado. A possibilidade foi admitida pelo presidente estadual do PP, deputado federal Covatti Filho. Ele se coloca como um dos pré-candidatos, ao lado do deputado Ernani Polo, e até mesmo do ministro do TCU Augusto Nardes, que ainda não decidiu se antecipa a sua aposentadoria do Tribunal de Contas da União.

As pressões surgem principalmente do interior, onde existe o temor de uma aliança que acabe vinculando o PP a partidos de esquerda.

Debate de lideranças com o deputado Zucco transferido para o dia 12 de julho

O encontro que reuniria em Novo Hamburgo neste sábado (28) com o deputado federal Luciano Zucco políticos, empresários e líderes para um debate sobre a realidade estadual e nacional foi cancelado. Em razão das previsões de fortes chuvas no estado, o encontro foi transferido para o dia 12 de julho.

CPI da Pousada Garoa: nota dos advogados de defesa

Em nota encaminhada a esta coluna, o advogado Fabio Correa dos Santos comenta que o Parecer do Vereador Relator, Marcos Felipi, aprovado (26) por 7 votos favoráveis contra 4 votos, é uma peça sólida. “Nossa defesa jurídica realizada pela Velazco Correa Advogados começa quando fizemos um contraponto ao Relatório Final do Inquérito Policial no caso da Pousada Garoa. Vimos um defeito na investigação que culminou no indiciamento do Cristiano Roratto, ex-presidente da FASC, e a CPI corrigiu este defeito, com ajuda da defesa de Cristiano Roratto. O sinistro da Pousada Garoa gerou um foco negativo sobre uma pessoa inocente e o Parecer da CPI corrige o erro de investigação. A declaração de Voto do Vereador Presidente da CPI não foi votado e nem sequer integra o Relatório e Parecer aprovado pelos Vereadores, sendo uma peça apartada. É uma peça política, e sem fundamento legal, sustentada em tese de processo Civil (Teoria do Risco)”.

Acrescenta que “descabe qualquer denúncia contra o nosso cliente, Cristiano Roratto, pois o incêndio tem autor e é Leonardo da Silva Nogueira. Graças ao trabalho investigativo da CPI temos o autor do incêndio identificado e a defesa de Cristiano Roratto já formalizou notícia-crime junto ao Ministério Público e dele esperamos a mais lídima justiça”.

* Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Sem estratégia, partidos de centro-direita podem entregar duas vagas ao Senado em 2026 para a esquerda no Rio Grande do Sul

2025-06-27