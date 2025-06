Rio Grande do Sul Frio extremo no Rio Grande do Sul: presença de gelo em estradas causa três acidentes

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Agentes da PRF monitoram as condições do trechos mais críticos de estradas. (Foto: Divulgação/PRF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio ao frio extremo que atinge o Rio Grande do Sul, a formação de gelo em estradas causou bloqueios e ao menos três acidentes na Serra Gaúcha durante a manhã dessa terça-feira (24). Foram duas ocorrências nas imediações do quilômetro 143 da BR-116, em Caxias do Sul, e uma em trecho da VRS-873 próximo a Morro Reuter. Ninguém se feriu, restando apenas danos materiais.

O primeiro caso envolveu a derrapagem de um automóvel Citroen C3, após o condutor perder o controle do veículo na pista escorregadia. Já o segundo teve como protagonista um carro Volkswagem Parati que, ao ter sua velocidade reduzida no segmento, acabou atingido na traseira por um ônibus.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a terceira ocorrência abrangeu o capotamento de um veículo de modelo não identificado. A mulher que estava ao volante relatou que o carro ficara desgovernado ao cruzar o trecho tomado por camada de gelo.

Nos três episódios foi necessária a realização de bloqueios temporários e instalação de cones para sinalização. Agentes da PRF monitoram os pontos mais críticos nas rodovias do Estado e mantém rondas preventivas a partir das 3h da manhã.

O mesmo problema foi constatado em Santa Catarina. Houve acúmulo de gelo na Serra do Rio do Rastro, motivando a interdição total de trecho da rodovia SC-390 durante cerca de duas horas entre o final da madrugada e o início da manhã – por questões de segurança, o tráfego de ônibus e caminhões permaneceu proibida.

Temperaturas congelantes

Conforme a empresa Metsul Meteorologia, a madrugada foi de termômetros abaixo de zero em várias cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.. A sensação de frio foi intensificada por ventos fortes em algumas localidades. São José dos Ausentes registrou -4,9ºC, mas as rajadas de até 59 km/h fizeram com que a percepção fosse de -15,4ºC.

As menores temperaturas no Rio Grande do Sul observadas no começo dessa terça-feira foram de -4,9ºC em São José dos Ausentes, -3,9ºC em Bom Jesus, -3,8ºC em Santa Rosa, -3,7ºC em Vacaria, -3,6ºC em Ronda Alta, -3,3ºC em Cambará do Sul, -3,2ºC em Monte Alegre dos Campos, -3,1ºC em Pinhal da Serra e -3ºC em Muitos Capões.

Em Santa Catarina não foi muito diferente. “Urupema, conhecida como a cidade mais fria do Brasil, registrou -8,1°C, menor temperatura do ano no Estado vizinho ao Rio Grande do Sul”, noticiou o site metsul.com. Habitantes da região compartilharam imagens de açudes congelados e vegetação coberta pela geada. Em algumas localidades, o fenômeno causou a morte de plantas por congelamento.

(Marcello Campos)

