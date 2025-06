Porto Alegre Porto Alegre registra 19 mortes por dengue este ano

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A cidade já registrou quase 16 mil casos em 2025. Foto: Pixabay A cidade já registrou quase 16 mil casos em 2025. (Foto: Pixabay) Foto: Pixabay

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número de mortes causadas pela dengue entre pessoas residentes em Porto Alegre subiu de 17 para 19, estabelecendo um novo recorde negativo na cidade. Os dados foram confirmados pela Vigilância em Saúde da cidade. As vítimas foram uma mulher de 48 anos, com múltiplas comorbidades, e um homem de 87, com comorbidades. Os falecimentos ocorreram nos dias 28 de abril e 25 de maio, respectivamente. Ambos residiam na zona Norte da cidade, nos bairros Jardim Dona Leopoldina e Santa Rosa de Lima.

Já o número de casos confirmados de dengue está em 15.915 e dois casos importados confirmados de chikungunya até 21 de junho.

“Os dados estão sujeitos à revisão, considerando a contínua atualização do banco de dados pelas fontes notificadoras, inclusive com notificações tardias”, enfatiza a enfermeira Raquel Rosa, responsável pela vigilância de arboviroses.

No informativo epidemiológico semanal divulgado nesta terça-feira, são destacados os principais sintomas relatados por pacientes na cidade: febre alta, acompanhada de dor no corpo e dor de cabeça.

“Na ocorrência deste quadro, a recomendação é evitar tomar medicamentos por conta própria e buscar atendimento, especialmente se houver tontura e dor abdominal intensa, que podem ser sinais de alerta de piora no quadro de dengue”.

As notificações de suspeitas à vigilância epidemiológica desde a primeira semana epidemiológica do ano somam 54.206. Os bairros com maior incidência de dengue por 100 mil habitantes na última semana foram Mário Quintana, Arquipélago, São Sebastião, Jardim Botânico e Teresópolis.

A vigilância epidemiológica de Porto Alegre iniciou 39 investigações de óbitos por suspeita de dengue em 2025. Do total, até o momento 19 foram confirmados, 11 ocorreram por outras causas e nove seguem em investigação, aguardando resultados laboratoriais.

Os sintomas da doença são:

– Febre alta;

– Dor no corpo e nas articulações;

– Dor atrás dos olhos;

– Mal-estar;

– Dor de cabeça;

– Manchas vermelhas no corpo.

Os sinais de alarme da doença são caracterizados principalmente por:

– Dor abdominal intensa e contínua;

– Vômitos persistentes;

– Acúmulo de líquidos;

– Sangramento de mucosa;

– Irritabilidade.

Conforme o Ministério da Saúde, a dengue é causada pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. É um inseto doméstico, que vive dentro ou ao redor de domicílios ou de outros locais frequentados por pessoas, como estabelecimentos comerciais, escolas ou igrejas, por exemplo. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, de início abrupto, que geralmente dura de dois a sete dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-registra-19-mortes-por-dengue-este-ano/

Porto Alegre registra 19 mortes por dengue este ano

2025-06-24