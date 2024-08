Brasil Frio intenso provoca raro fenômeno de precipitação no Sul do Brasil

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

Nevou no fim da tarde de sexta-feira (9) em Santa Catarina. (Foto: Juliana Andrade/Arquivo Agência Brasil)

O frio intenso com instabilidade causou um fenômeno raro de se observar no Sul do Brasil no começo deste fim de semana. Depois da queda de neve do final da sexta-feira (9) e das primeiras horas desse sábado (10), o município de São Joaquim (SC) teve registro de chuva congelante nessa madrugada.

Chuva congelada e chuva congelante são fenômenos distintos. No caso da chuva congelada, que não chega a ser um fenômeno raro no Sul do Brasil, a precipitação se dá de forma sólida. Já a chuva congelante cai na forma líquida e congela ao atingir a superfície.

A chuva congelante ocorre quando flocos de neve atravessam uma camada de ar mais quente de ar e derretem completamente. Quando essas gotas de água líquida caem através de outra fina camada de ar congelante logo acima da superfície, elas não têm tempo suficiente para congelar novamente antes de atingir o solo.

Como são gotas de água super-resfriadas, elas congelam novamente instantaneamente ao entrar em contato com qualquer coisa que esteja em ou abaixo do ponto de congelamento (0ºC), criando uma camada de gelo no solo, árvores, cabos de energia ou outros objetos, como automóveis.

Foi o que acontecei no começo da manhã de sábado em São Joaquim. No distrito do Cruzeiro, a 1.500 metros de altitude, as superfícies expostas estavam cobertas de gelo, como os automóveis. É diferente da geada porque geada se dá pelo orvalho e não precipitação.

Em países com clima muito frio no inverno, como os Estados Unidos ou Canadá, chuva congelante costuma ser um grande perigo e causa problemas durante o inverno. Isso porque mesmo acúmulos leves de gelo podem causar acidentes em ruas e estradas. Além disso, quantidades maiores de gelo podem derrubar árvores pelo peso sobre os galhos.

O pior, entretanto, ocorre para o setor elétrico, uma vez que o gelo se acumula sobre os fios e causam seu rompimento, provocando falta de luz. Acúmulo significativo de chuva congelante com duração de várias horas ou mais é chamado de tempestade de gelo. Com neve e chuva congelante, São Joaquim registrou dois dos principais fenômenos de precipitação invernal conhecidos.

O perfil de temperatura da atmosfera com camadas de temperaturas diferentes, mais ou menos frias, acaba sendo determinante para o tipo de precipitação invernal. E pode vir mais, já que a previsão da MetSul Meteorologia é de ingresso de um reforço de ar polar com um ciclone intenso no Oceano Atlântico, distante da costa, que pode provocar novamente a ocorrência de neve no Planalto Sul Catarinense no começo da semana. As informações são da MetSul Meteorologia.

2024-08-10