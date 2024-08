Grêmio Grêmio vence o Cuiabá por 3 a 1 em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

Válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida foi disputada na Arena Pantanal. (Foto: AssCom Dourado)

Pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu o Cuiabá por 3 a 1 nesse sábado (10), na Arena Pantanal, em duelo direto na luta contra o rebaixamento na competição nacional. A vitória Tricolor contou com a atuação decisiva de Braithwaite, que marcou dois dos três gols do time gaúcho. Gustavo Nunes marcou o outro gol gremista e Braithwaite (contra) fez o do Cuiabá.

O começo do jogo foi marcado por muito estudo das duas partes e poucos lances de real perigo foram criados. A partida só começou mesmo a ficar aberta a partir dos dez minutos. A primeira oportunidade foi quando André Luis recebeu, dominou e chutou forte, mas acabou mandando pra fora. O primeiro gol do jogo quase saiu quando o goleiro Caíque errou o domínio de uma bola recuada e salvou em cima da linha na sequência.

O Grêmio só foi dar o seu primeiro chute aos 13, em finalização sem muita direção de Pepê. Quem levou perigo foi Evenilson, que recebeu na entrada de grande área e chutou. A bola desviou na defesa e foi pra fora. Até que aos 23, Edenilson tocou para Braithwaite, que finalizou na trave. No rebote, Gustavo Nunes mandou para o gol: Grêmio 1 a 0.

Ainda no primeiro tempo, o Cuiabá teve oportunidade para empatar quando Max finalizou após passe de Pitta, mas acabou pegando errado.

Segundo tempo

Para a segunda etapa, Zé Guilherme foi a campo no lugar de Fábio, pela equipe do Grêmio. O Cuiabá não mexeu. Com seis minutos, Max teve a primeira chance e chutou de fora da área, mas a bola desviou na defesa e saiu. Logo depois, em cobrança de escanteio, a bola pegou em Braithwaite e entrou, gol contra do estreante: 1 a 1.

O Cuiabá fez então duas mexidas: Lucas Fernandes e Derik Lacerda nos lugares de Fernando Sobral e André Luis. Aos 16, Derik teve a chance, finalizou com força e rasteiro, mas a bola parou em grande defesa de Caíque. Até que aos 18, Monsalve fez grande jogada pela esquerda, passou por três defensores e tocou para Braithwaite chutar de primeira e marcar: Grêmio 2 a 1.

Atrás do placar, o Cuiabá tentou reagir na sequência, quando Pitta recebeu cruzamento e cabeceou por cima. As duas equipes foram fazendo mudanças e buscando novidades, mas os lances de perigo foram ficando cada vez mais raros. Até que aos 40, Braithwaite cabeceou e Walter defendeu, mas, no rebote, o atacante dinamarquês mandou para a rede: Grêmio 3 a 1 e placar final.

O Grêmio volta a campo na próxima terça-feira (13), quando recebe o Fluminense no primeiro jogo das oitavas da Libertadores. A bola vai rolar às 19h (de Brasília). O Cuiabá, por sua vez, só vai jogar no dia 17 de agosto, quando joga fora de casa e enfrenta o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

Ficha técnica

– Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Bruno Alves (Clayson) e Juan Tavares (Railan); Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Lucas Fernandes) e Max (Eliel); André Luís (Derick Lacerda) e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

– Grêmio: Caíque; João Pedro, Gustavo Martins, Natã e Fábio (Zé Guilherme); Pepê (Ronald), Villasanti, Edenílson (Cristaldo); Monsalve (Dodi), Braithwaite (Aravena) e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Portaluppi

– Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos (BA), com assistência de Luanderson Lima Dos Santos (BA) e Alessandro Alvaro Rocha De Matos (BA). VAR: Rafael Traci (SC).

