Olimpíada Paris 2024: Valdenice Conceição encerra participação em 13º lugar na canoagem C1 200m

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

A baiana de Iatacaré é a primeira brasileira a competir na canoagem na história dos Jogos Olímpicos (Foto: Miriam Jeske/COB)

No último dia de competições da canoagem velocidade dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Valdenice Conceição terminou a competição em 13º lugar na colocação geral. Em sua estreia olímpica, a brasileira ficou na quinta posição, com tempo de 46.62.

A participação de Valdenice em Paris 2024 já é um grande feito. A baiana de Iatacaré é a primeira brasileira a competir na canoagem na história dos Jogos Olímpicos.

“Eu creio que a gente esteve no caminho certo. E muito feliz por estar representando o Brasil, representando a Bahia, representando a minha cidade, representando todos os que estavam torcendo por mim”, disse Valdenice. “Eu consegui chegar em Paris e estou muito orgulhosa e mostrar para as outras, né, que a gente não pode desistir do nosso sonho e independente do resultado de estar na final, medalha ou não, a gente tem que lutar pelo o nosso sonho e era a minha vontade de estar representando o Brasil e eu consegui, e com certeza todas elas podem conseguir também”, finalizou.

2024-08-11