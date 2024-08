Grêmio Goleira do Grêmio, Lorena conquista a prata com a Seleção Brasileira no futebol feminino em Paris 2024

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

Goleira gremista foi um dos destaques da campanha brasileira em Paris Foto: Divulgação/Grêmio FBPA Goleira gremista foi um dos destaques da campanha brasileira em Paris (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA) Foto: Divulgação/Grêmio FBPA

A goleira do Grêmio Lorena ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, com a Seleção Brasileira Feminina. A equipe de Arthur Elias ficou com o vice-campeonato após duelo com os Estados Unidos, que terminou em 1 a 0 para as americanas. Lorena foi um dos destaques da campanha fazendo defesas fundamentais para o pódio brasileiro.

Desde o primeiro desafio da Seleção na Olimpíada, a arqueira gremista se mostrou fundamental para o time. No jogo contra a Nigéria, garantiu a vitória por 1 a 0 com defesas importantes. Contra o Japão, Lorena fez sua primeira defesa de pênalti na competição.

Contra a França, a goleira pegou mais uma penalidade máxima e fez pelo menos outras três defesas difíceis, que foram fundamentais para o avanço do Brasil à semifinal. Já contra a Espanha, Lorena impediu gols em finalizações da melhor do mundo, Aitana Bonmatí, e de Jenni Hermoso.

Na final deste sábado (10), contra os EUA, Lorena esteve novamente como titular e foi pouco acionada. No gol de Swanson, a americana apareceu sozinha em frente à goleira e balançou a rede. O ouro acabou ficando com as adversárias, mas o vice-campeonato é uma grande conquista para a equipe brasileira, que alcança o posto pela terceira vez na história, sendo a última em Pequim 2008, com a conquista da medalha de prata.

O pódio na França tem um significado ainda mais especial para Lorena, que ficou afastada dos gramados por cerca de um ano devido a uma lesão grave no joelho. A prata olímpica agora se soma ao título da Copa América, de 2023, na qual a goleira das Gurias Gremistas também teve papel de destaque, sendo escolhida a Melhor Goleira da América na época.

Em março deste ano, ela voltou a vestir as cores do Brasil, com retorno na SheBelieves Cup. Na oportunidade, defendeu quatro pênaltis na decisão do terceiro lugar da competição, contra o Japão.

Em dezembro do ano passado, Lorena renovou contrato com o Grêmio até o fim de 2025, e atualmente disputa o Brasileirão Feminino. Agora, a arqueira retorna à equipe das Gurias Gremistas para lutar pela vaga nas quartas de final do campeonato nacional.

