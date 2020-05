Rio Grande do Sul Fröhlich realiza doações para hospitais gaúchos

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Tesoureira do Rotary, Irene Rübenich, presidente do Rotary, Nauro Marques, e presidente da Fröhlcih, Lauro Fröhlich. Foto: Divulgação Tesoureira do Rotary, Irene Rübenich, presidente do Rotary, Nauro Marques, e presidente da Fröhlcih, Lauro Fröhlich. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Três hospitais do interior do Rio Grande do Sul que atendem pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e estão tratando pacientes com coronavírus receberam alimentos da marca Fritz & Frida. São eles: o Hospital São José, de Ivoti; o Hospital Sagrada Família, de São Sebastião do Caí; e o Hospital Geral da Universidade de Caxias do Sul.

Além disso, a Fundação O Pão dos Pobres Santo Antônio, que ampara cerca de 1,4 mil crianças e adolescentes na Capital gaúcha, também recebeu doações de alimentos Fritz & Frida. Os produtos doados foram escolhidos por cada uma das entidades acima citadas, conforme sua maior necessidade.

O Rotary Club das cidades de Ivoti e Estância Velha também ganhou o apoio da empresa. Em Ivoti, as doações foram revertidas para a compra de equipamentos e suprimentos hospitalares e para a APAE e, em Estância Velha, para causas sociais, para compra de cestas básicas e atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Uma das ações da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho 2020 foi a arrecadação de materiais de limpeza e alimentos não perecíveis. Os produtos de limpeza foram doados ao Hospital Regina, de Novo Hamburgo, enquanto os alimentos foram destinados ao Centro de Referência da Assistência Social de Ivoti.

Em abril, a Fröhlich doou 1.000 kits de produtos da marca Fritz & Frida para o Coletivo Autônomo Morro da Cruz, ONG que atua na Zona Leste de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul