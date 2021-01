Mundo Fronteiras da Nova Zelândia permanecerão fechadas durante grande parte deste ano

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2021

Desde março do ano passado, as fronteiras da Nova Zelândia estão fechadas aos estrangeiros Foto: Reprodução Desde março do ano passado, as fronteiras da Nova Zelândia estão fechadas aos estrangeiros. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As fronteiras da Nova Zelândia deverão permanecer fechadas durante grande parte deste ano para medir o impacto, em nível mundial, das campanhas de vacinação contra a Covid-19, anunciou nesta terça-feira (26) a primeira-ministra Jacinda Ardern.

Ela explicou que a identificação, no fim de semana, de um primeiro caso de contágio em mais de dois meses no país mostra o risco que ainda representa o coronavírus para a nação, até aqui bem-sucedida no controle da Covid-19.

“Dados os riscos no mundo e a incerteza quanto às campanhas de vacinação internacionais, podemos esperar que as nossas fronteiras sejam afetadas durante grande parte do ano”, disse a premiê.

Desde março do ano passado, as fronteiras da Nova Zelândia estão fechadas aos estrangeiros. Apenas os neozelandeses podem entrar no território.

Com 5 milhões de habitantes, o país contabilizou, desde o início da pandemia, menos de 2 mil casos e 25 mortes causadas pela Covid-19.

