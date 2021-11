Mundo Fronteiras dos Estados Unidos têm filas, e voos saem cheios após fim de restrições

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

Imagem de posto de fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos em 8 de novembro de 2021. Foto: Reprodução/TV Imagem de posto de fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos em 8 de novembro de 2021. (Foto: Reprodução/TV) Foto: Reprodução/TV

Viajantes empolgados com a perspectiva de ver familiares e amigos pela primeira vez desde que a pandemia de Covid-19 começou embarcaram para os Estados Unidos nesta segunda-feira (8), depois que o país suspendeu as restrições de viagem impostas à maior parte do mundo durante os últimos dois anos.

Adotadas no início de 2020, as restrições de viagem impediam o ingresso de não cidadãos dos EUA vindos de 33 países, incluindo China, Índia, Brasil e a maior parte da Europa, e também limitavam entradas por terra do México e do Canadá.

Os EUA demoraram mais do que muitos outros países para suspenderem as restrições, o que foi possibilitado pela distribuição de vacinas, apesar das infecções em crescimento em muitos países.

Meses de demanda reprimida desencadearam um grande pico de embarques nesta segunda-feira, só se exigindo dos viajantes que mostrem um comprovante oficial de vacinação e um exame negativo recente de Covid-19.

Voos cheios

Rivais de longa data, British Airways e Virgin Atlantic realizaram decolagens simultâneas das pistas paralelas de Heathrow pouco antes das 9h locais, um feito concebido para ressaltar a importância do mercado transatlântico para o setor de aviação dos EUA.

Os voos estavam cheios, disse Shai Weiss, presidente-executivo da Virgin Atlantic, e se acredita que o volume de passageiros continuará alto nas próximas semanas com a aproximação do feriado de Ação de Graças e do Natal.

“É um grande dia de comemoração”, disse Weiss, acrescentando que os aviões estão “enchendo bem”, o que qualificou como um divisor de águas considerável para um setor seriamente prejudicado pela pandemia.

Os EUA se preparavam para filas longas e atrasos nesta segunda-feira. Só a United Airlines esperava cerca de 50% a mais de passageiros vindos do exterior na comparação com a segunda-feira passada, quando estes foram cerca de 20 mil.

Ed Bastian, executivo-chefe da Delta Air Lines, alertou que os passageiros devem se preparar para esperas longas.

“Será um pouco bagunçado no começo. Posso garantir a vocês, haverá filas, infelizmente”.

Mas a possibilidade de filas longas quase não abalou o entusiasmo daqueles que se preparam para reencontrar entes queridos.

“Acho que podemos começar a chorar”, disse Bindiya Patel, que ia ver o sobrinho de um ano em Nova York, em Heathrow.

