Cultura Entre o Caos e a Ordem: Fronteiras do Pensamento apresenta temática e convidados da temporada 2023

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











O lançamento da edição ocorreu nesta segunda, na Casa da Memória da Unimed Federação/RS, em Porto Alegre. Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o tema “Entre o Caos e a Ordem”, a temporada 2023 do Fronteiras do Pensamento foi lançada na noite desta segunda-feira (10), na Casa da Memória da Unimed Federação/RS, em Porto Alegre. O objetivo do encontro foi divulgar os nomes dos palestrantes da edição. A ativista iraquiana Nadia Murad, Nobel da Paz em 2018, foi a primeira anunciada.

Em seu discurso, o curador do ciclo de conferências, Fernando Schüler, contou como o projeto é desenvolvido. De acordo com ele, primeiramente a problemática do ano é decidida, o que costuma levar meses de trabalho, através de análises e consultas com especialistas. Após essa etapa, são selecionados palestrantes para responderem questionamentos sobre o assunto escolhido.

“A ideia é capturar aquilo que realmente incomoda no mundo contemporâneo. E a partir daí convidar um conjunto de estudiosos, para provocá-los intelectualmente”, explicou Schüler.

Este ano, a principal temática será a incerteza contemporânea. “Temos uma expansão positiva muito forte em termos tecnológicos, crescimento de renda e indicadores sociais. Hoje claramente há um problema de natureza existencial, com uma overdose de informações. As pessoas estão superconectadas, mas surpreendentemente mais solitárias.”

Há 16 anos, o Fronteiras do Pensamento se consolidou como uma das mais prestigiadas plataformas culturais do país, totalizando mais de 300 convidados e 300 mil pessoas impactadas. Ao todo, serão seis conferências presenciais e três em formato on-line. Para participar, é só adquirir o ingresso, a partir do dia 17 de abril, no site www.fronteiras.com.

Confira abaixo a lista de participantes:

Presenciais

31/05

– Rosa Montero, escritora e jornalista espanhola

21/06

– Nadia Marud, ativista iraniana e Nobel da Paz em 2018

05/07

– David Eagleman, neurocientista e escritor

09/08

– Michael Sandel, filósofo político, escritor e professor

13/09

– Douglas Rushkoff, autor e documentarista estadunidense

04/10

– David Wengrow, arqueólogo e escritor britânico

On-line

30/08

– Luc Ferry, filósofo e escritor francês

31/08

– Eduardo Giannetti, economista

– Christian Dunker, psicanalista e escritor brasileiro

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cultura

https://www.osul.com.br/fronteiras-pensamento-apresenta-convidados-temporada/

Entre o Caos e a Ordem: Fronteiras do Pensamento apresenta temática e convidados da temporada 2023

2023-04-11