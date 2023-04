Cultura Sesc Alberto Bins e UFRGS apresentam Mostra de Dança em abril

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

“A deusa da minha rua”, do Grupo Laços Dança de Salão Contemporânea. Foto: Nando Espinosa Foto: Nando Espinosa

Para marcar o Dia Internacional da Dança, comemorado em 29 de abril, o Sesc Alberto Bins, em parceria com o Curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), apresenta, entre os dias 18 e 20 de abril, uma Mostra de Dança. Três espetáculos estarão em cartaz: “E por falar de amor”, do Ballet da UFRGS; “Nós, outras”, da Mimese Cia de Dança-Coisa; e “A deusa da minha rua”, do Grupo Laços Dança de Salão Contemporânea.

Os ingressos custam R$ 20 para usuários do Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários, estudantes, idosos, professores e classe artística, e R$ 40 para o público em geral. A venda acontece no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da unidade (Av. Alberto Bins, 665), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30, ou no dia das apresentações, das 19h às 20h10, na bilheteria do Teatro do Sesc Alberto Bins. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3284-2000 ou WhatsApp (51) 98608-5456.

