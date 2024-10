Cláudio Humberto Frota de luxo para Lula deve passar de R$1 bilhão

Por Cláudio Humberto | 12 de outubro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Lula (PT) confirmou nesta sexta-feira (11), como esta coluna antecipou há uma semana, que irá mesmo comprar seu novo “palácio voador” igual ou equivalente ao Airbus A330-200, que chegou a ser negociado há um ano com fornecedor da Suíça, único para entrega imediata, e depois desistiu. Acrescido dos aviões de menor porte para ministros, também anunciados por Lula, o “pacote da mordomia nos ares” deve custar mais de R$1 bilhão, segundo estimam profissionais do ramo de aviação.

Defesa foi às compras

Lula também confirmou haver mandado o ministro da Defesa procurar seu novo palácio voador, como esta coluna avançou semana passada.

Bandeirada milionária

Se for o mesmo Airbus A330-200, preferido de sheiks e príncipes árabes, custará cerca de R$500 milhões, mais R$200 milhões de decoração.

Ele exige, a gente paga

“Decoração” é a execução do projeto de arquitetura e design, incluindo apartamento privativo “com chuveiro no banheiro”, como Lula quer.

Com plateia a bordo

Lula quer gabinete privativo, sala de reunião e assentos classe-executiva para 100 convidados, plateia que sempre leva em viagens internacionais.

PSDB vence em 6% do RS e perde até em Pelotas

O governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) sai da eleição de 2024 com sabor de derrota, até porque só conseguiu vencer em 6% do Estado. Seu partido perdeu até a prefeitura da sua Pelotas, 4º maior município, onde passa pela humilhação de assistir a briga PL x PT no 2º turno. Após oito anos no governo, Leite e PSDB elegeram apenas 31 prefeitos, mesmo número de 2020. Restou a torcida pelos candidatos que sobraram no 2º turno: Rodrigo Décimo (Santa Maria) e Adiló Didomenico (Caxias do Sul).

Proporção baixa

Enquanto o PSDB vencia em 31 municípios domingo passado, o PP arrasava nas urnas, elegendo 164 prefeitos.

Outro lado

O PSDB cresceu apenas no número de vereadores, elegendo 309 no total, o que representa um crescimento de 32% em relação a 2020.

Comemoração discreta

No Pais, o PSDB também comemorou ter atingido resultado maior que o PT (276 x 248), mas caiu quase à metade dos 513 de 2020

Vergonha alheia

É tapa na cara até da Justiça fotos dos presidentes do Senado e TCU, Rodrigo Pacheco e Bruno Dantas, com Wesley Batista, que esteve preso com o irmão Joesley. Discutem em Roma “Sinergia para o futuro”, uma piada pronta que serve de pretexto para curtir o exterior por nossa conta.

81 dias depois

Só agora, quase três meses depois, o ministro decorativo das Relações Exteriores, Mauro Vieira, concorda em aparecer no Senado para explicar o mico do Brasil passando pano para a fraude eleitoral na Venezuela.

STF reitera intromissão

Até ministros de outros tribunais acharam inapropriado o ministro Luís Roberto Barroso criticar projetos sob análise no Congresso para impor a autocontenção a que o STF resiste. Barroso fez exatamente o que uma das proposta pretende vedar: ministro se pronunciar fora dos autos.

Trump lidera

A média RealClear Politics das sete maiores plataformas de apostas apontam que Donald Trump tem 53,9% de chances de voltar à Presidência dos Estados Unidos, contra 44,7% de Kamala Harris.

CPIfobia

Os mandatos dos presidentes da Câmara e do Senado estão terminando e atualmente apenas uma comissão parlamentar de inquérito funciona no Congresso: a CPI das Bets, no Senado.

Emendas bilionárias

O ano nem acabou e Lula já superou o maior valor da História pago pelo governo federal em emendas parlamentares: até outubro, R$23,3 bilhões. O recorde anterior de R$21,9 bilhões, em todo o ano de 2023.

Metas vagas

A emenda (única) de bancada mais cara paga pelo governo Lula (PT) em 2024 beneficiou a bancada do Ceará: R$160,3 milhões para “incrementar” serviços hospitalares e ambulatoriais e “cumprir metas”.

Mudança estranha

O Observatório da Oposição desta semana lembra que o governo Lula e o PT votaram contra o destaque na Câmara que proibia nos sites de apostas pessoas no CadÚnico, inadimplentes e beneficiários do BPC.

Pensando bem…

…o governo “anti-apostas” quer apostar num avião novo.

PODER SEM PUDOR

Tudo pelo cargo

Quando virou presidente a primeira vez, Lula arquivou o esquerdismo do PT para fechar acordos partidários à base da troca de favores, de mensalão e do fisiologismo, nomeando apadrinhados para os cargos do governo. Lula não entendeu nada do “presidencialismo de coalizão”, inventado por FHC, criando sua versão, o “presidencialismo de cooptação”. Isso levou velhos caciques a lembrar o velho PSD e a frase genial de Tancredo Neves sobre a vocação fisiológica daquele partido: “Entre Karl Marx e a Bíblia, o PSD fica com o Diário Oficial.”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – @diariodopoder

