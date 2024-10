Colunistas Dados do Banco Central indicam pior déficit das estatais dos últimos 22 anos.

Por Flavio Pereira | 12 de outubro de 2024

Dados do relatório de estatísticas fiscais do Banco Central indicam pior déficit das estatais dos últimos 22 anos. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A semana termina com um dado preocupante: após uma sequência de lucros até 2022, o rombo nas estatais já bate recorde histórico: R$ 7,2 bilhões.

O cenário mostra o rumo do precipício: as empresas estatais acumularam um déficit de R$ 7,2 bilhões de janeiro a agosto de 2024, segundo dados do relatório de estatísticas fiscais do Banco Central. É o maior rombo na série histórica iniciada em 2002.

Jair Bolsonaro compara Governo do “ódio” x governo do “amor”

Ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou na sua rede social do X, um comentário comparativo do atual rombo das estatais sob o governo Lula:

* Lucro recorde de R$ 188 bilhões em 2021. Poder 360 (13/11/2022).

* Déficit recorde de R$ 7,2 bilhões em 2024 (de janeiro a agosto). Revista Oeste 10/10/2024

PL demarcou o espaço de oposição ao Governo Federal, segundo Cherini

O PL, que demarcou o espaço de principal partido de oposição ao governo federal nestas eleições, cresceu 56% no Rio Grande do Sul e conquistou 511 prefeituras em todo o Brasil até agora, sendo 36 no Estado. Este número pode aumentar, lembra o presidente estadual do PL, deputado federal Giovani Cherini: o PL ainda pode conquistar mais três grandes prefeituras: está no segundo turno em Pelotas, Caxias do Sul e Canoas, e indicou a candidata a vice de Sebastião Melo (MDB) em Porto Alegre.

Republicanos aumentou em 102% número de mulheres eleitas

O chamado “Efeito Damares” é comemorado no Republicanos, ao avaliar o crescimento de mulheres eleitas. A expressão e uma referência à senadora Damares Alves (DF), secretária nacional do Mulheres Republicanas, braço feminino do partido. A legenda aumentou em 102% o número de prefeitas, vices e vereadoras eleitas em 2024, na comparação com 2020. Passou de 465 para 940. No balanço nacional, o Republicanos elegeu 51 prefeitas, 88 vice-prefeitas e 801 vereadoras, impulsionando o movimento conservador no País.

Corsan investe mais de R$ 1 milhão para evitar desperdício de água no litoral Norte

A Corsan vai concluir, até novembro, no Litoral Norte, a instalação de 63 equipamentos chamados macromedidores no sistema de distribuição de água, para tornar o abastecimento mais eficiente e prevenir o desperdício. O investimento é de mais de R$ 1 milhão. Os aparelhos mostram a comparação entre o volume de água que circula nas redes e o volume que chega aos imóveis. Desta forma, são identificadas possíveis perdas nesse caminho, para que sejam tomadas as providências de prevenção.

Na próxima segunda-feira, 14, mais um será instalado em Cidreira, na tubulação principal de distribuição de água, localizada na Rua Silveira Martins. Com isso, o total de dispositivos no Litoral chegará a 48, divididos entre Osório, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Cidreira, Palmares do Sul, Mostardas, Imbé, Terra de Areia, Santo Antônio da Patrulha, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras e Xangri-Lá. Os macromedidores já foram instalados em 14 municípios da região para substituir equipamentos antigos e ampliar esse recurso para outros locais. Eles são implantados junto a poços artesianos, estações de tratamento de água ou canalizações.

CASA CIVIL: FAB destrói helicóptero usado em garimpo ilegal na Terra Yanomami em ação conjunta com PF e Ibama

A propósito das noticias sobre as ações do governo Federal para o combate ao garimpo ilegal, esta coluna recebeu da Casa Civil da presidência da República a seguinte nota:

“Em mais uma operação de combate ao garimpo ilegal, a Força Aérea Brasileira (FAB) destruiu uma aeronave usada para atividades de mineração na Terra Indígena Yanomami. A ação foi realizada em parceria com a Polícia Federal (PF) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e faz parte de um esforço contínuo do Governo Federal para proteger a maior reserva indígena do Brasil. As ações são coordenadas pela Casa de Governo com o objetivo de combater crimes ambientais na região.

O helicóptero Eurocopter EC350 (Esquilo), que era utilizado de forma clandestina e com uma matrícula falsa, foi interceptado pela FAB em Campos Novos, uma clareira de difícil acesso no estado de Roraima. A ação ocorreu em 9 de outubro de 2024.

De acordo com as autoridades, a aeronave desempenhava um papel crucial no transporte de equipamentos e suprimentos essenciais para o garimpo ilegal na Terra Yanomami, como a cassiterita — um mineral valioso —, combustível de aviação e mantimentos. Com o apoio aéreo da FAB na identificação e interceptação, o helicóptero foi destruído no local com o uso de explosivos, representando um duro golpe nas operações de extração mineral, que dependem de aeronaves para acessar áreas remotas e transportar recursos.

Apreensão de materiais

A operação, que integra um conjunto de ações planejadas pelo Governo Federal, com a Casa de Governo à frente da coordenação, resultou na destruição da aeronave e na apreensão de aproximadamente 500 quilos de cassiterita, combustível de aviação e outros suprimentos utilizados pelos garimpeiros.”

(@flaviorrpereira)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Dados do Banco Central indicam pior déficit das estatais dos últimos 22 anos.

2024-10-12