Por Flavio Pereira | 12 de outubro de 2024

O presidente da subseção de Pelotas, Victor Gastaud, entregou homenagens às diretorias da OAB/RS e da CAARS pela atuação durante o triênio 2022/2024 Foto: Divulgação O presidente da subseção de Pelotas, Victor Gastaud, entregou homenagens às diretorias da OAB/RS e da CAARS pela atuação durante o triênio 2022/2024. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Ao falar durante o VI Colégio de Presidentes de Subseções da gestão 2022/2024 em Pelotas, o presidente da OAB gaúcha, Leonardo Lamachia, destacou a união e a valorização de toda a advocacia do Estado. A diretoria da OAB/RS, da Caixa de Assistência dos Advogados do RS (CAARS) e da Escola Superior de Advocacia (ESA/RS), conselheiros federais e ex-presidentes da Ordem conduziram a abertura do evento.

“Uma das diversas marcas da nossa gestão é a de proporcionar a participação ativa dos colegas de todas as subseções, em uma verdadeira gestão unida e participativa. Ao ouvir cada um e cada uma de vocês, estamos ouvindo a base da advocacia, de onde surgem, naturalmente, as demandas mais urgentes do dia a dia da nossa profissão”, afirmou Leonardo Lamachia.

Na sequência, Lamachia falou sobre os itens que serão debatidos nesta edição do Colégio. “Teremos, mais uma vez, uma extensa pauta, com mais de 100 itens. Serão debates muito profícuos, que vão abordar desde as dificuldades do exercício profissional até ações institucionais que valorizem ainda mais a nossa entidade”, adiantou.

A vice-presidente da OAB/RS, Neusa Bastos, lembrou do trabalho de todo o Sistema OAB/RS nos últimos anos. “Estamos encerrando esta gestão exatamente da forma que começamos: unidos, enfrentando dificuldades, mas também com entregas efetivas, sempre atuando com destemor para defender os interesses de toda a advocacia do Rio Grande do Sul”, disse.

O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do RS, Pedro Alfonsin, destacou a presença ativa da Ordem gaúcha em cada subseção do Estado. “O presidente Lamachia percorreu todo o Rio Grande do Sul para ouvir e dar encaminhamento a todas as demandas dos nossos colegas. Deixo aqui a minha gratidão em nome de toda a diretoria da Caixa de Assistência, mas, também, como advogado inscrito nos quadros desta entidade”, enfatizou.

Homenagens

O anfitrião do evento, presidente da subseção de Pelotas, Victor Gastaud, referiu a atuação ativa da OAB/RS e da CAARS nas subseções do Estado. “São diversos programas estruturantes, que auxiliaram jovens advogados, mulheres e colegas atingidos por desastres naturais, como a pandemia da Covid-19 e as inundações de maio de 2024. O Sistema OAB/RS, sem dúvida, é símbolo máximo do orgulho da nossa classe”, finalizou.

Após sua manifestação, Gastaud entregou homenagens às diretorias da OAB/RS e da CAARS pela atuação durante o triênio 2022/2024.

