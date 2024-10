Cláudio Humberto PL elegeu dobro de prefeitos de Dino no Maranhão

Por Cláudio Humberto | 13 de outubro de 2024

Haveria a quem pedir. (Foto: Divulgação)

O PL de Jair Bolsonaro foi o que mais elegeu prefeitos (total de 40) no Maranhão, do militante lulista Flávio Dino, hoje no Supremo Tribunal Federal (STF). Eleito governador até 2022 pelo nanico Partido Comunista do Brasil, Dino se mudou de mala e cuia para o PSB e virou senador. Adversários dizem que Dino saiu do PSB, para entrar no STF, mas o PSB não saiu dele. E não evitou o vexame: o partido elegeu apenas 19 prefeitos, ficou em 5º no Maranhão. O PT de Lula só elegeu 2 prefeitos.

Falta compartilhar

A derrota socialista no Maranhão acabou sobrando para Carlos Brandão (PSB), atual governador, que foi vice de Flávio Dino.

MDB quintuplicou

O MDB do ex-presidente José Sarney e da ex-governadora Roseana Sarney passou de sete prefeituras em 2020 para 37 em 2024

Direita e centro

Além do PL e MDB, outros partidos conservadores também elegeram mais prefeitos que o PSB da turma de Dino: MDB, PP (30) e União (26).

De 22 para 2

Dino governador e seu PCdoB elegeram 22 prefeitos em 2020. Em 2024, o eleitor desistiu dessa turma: venceu apenas em dois municípios.

Planalto atua contra projeto da anistia: quer vingança

O Palácio do Planalto está atuando ativamente para inviabilizar o projeto que anistia presos políticos envolvidos na quebradeira em Brasília em 8 de janeiro de 2023. A proposta avança na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara e deve voltar a ser pautada nesta semana, mas Lula cultiva o sentimento de vingança, tanto quanto o STF, e encarregou o líder do governo, José Guimarães (PT-CE), de não deixar o projeto prosperar. O governo conta com União Brasil e PSD.

Fatura

Com seis ministérios, PSD e União são pressionados a trocar membros “rebeldes” na CCJ por outros alinhados com o projeto de vingança.

Tabela do voto

As duas siglas têm 13 vagas de titular e outras 14 de suplente. PP e PL, principais patrocinadores do projeto, somam 19 titulares e 17 suplentes.

Esquizofrenia

O União já trabalhou pela obstrução da tramitação na última semana. O detalhe é que um quadro do partido é o relator, Rodrigo Valadares (SE).

91% apostam em Nunes

Após a divulgação da primeira rodada de pesquisas no segundo turno em São Paulo, a plataforma de apostas Polymarket aumentou para 91% as chances de reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Em Porto Alegre, 98%

Em Porto Alegre (RS), a plataforma de apostas Polymarket dá como praticamente certa a reeleição do prefeito Sebastião Mello (MDB): 98% de chances. Maria do Rosário (PT) tem só 2% de chances de vitória.

Não quis resolver

Relatório do vice-líder da oposição, Evair de Melo (PP-ES), aponta que a lei das apostas de 2023 já concede ao ministro da Fazenda o poder de proibir devedores, inadimplentes etc. “em qualquer momento”, diz.

Poder sem pudor

Alexandre Silveira (Minas e Energia) está entre as autoridades que estão em Roma, neste fim de semana, em convescote com Wesley Batista, um dos donos da J&F, considerada “empresa favorita” do governo Lula – a que leva o que quer, até facilidades para sua empresa de energia.

Perdeu, mané

O PT estava certo da vitória em São Carlos (SP), após reinar nas pesquisas desde agosto. Só o Paraná Pesquisas acertou que Netto Donato (PP) venceria. E o PT só elegeu 2 dos 21 vereadores. Que fase…

Pobre bolso brasileiro

Lula confirmou a compra de novo avião de R$ 700 milhões na mesma semana em que seu governo superou R$ 1,3 bilhão gastos com viagens. O total da farra não inclui gastos de Lula, Janja e seus 40… ministros.

Gastança

A explosão da dívida pública, que deve consumir 80% do PIB este ano, preocupa a deputada Rosângela Moro (União-SP) que aponta gastos sem freios no governo: “precisamos de reforma administrativa urgente!”.

Saúde mental prejudicada

Documentos de processo nos EUA revelaram que equipes do TikTok identificaram efeitos nocivos da rede sobre os usuários jovens, mas ainda assim limitaram medidas preventivas para não perder usuários.

Pensando bem…

…limitar poderes é constitucional.

PODER SEM PUDOR

Haveria a quem pedir?

Graciliano Ramos e Otto Maria Carpeaux eram companheiros de copo e de cruz, na redação do bravo Correio da Manhã, e no bar do Hotel Marialva, onde sempre terminavam o dia curtindo incorrigível pessimismo. Certa vez, Carpeaux se espantou com o valor da conta: “Como as coisas estão, intelectual vai ter que pedir esmola…” Graciliano apenas murmurou: “A quem?…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – @diariodopoder

