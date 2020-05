Colunistas Fatos históricos do dia 14 de maio

14 de Maio de 2020

Eventos

1607 – Fundação de Jamestown, na Virgínia (EUA), a primeira colônia inglesa no Novo Mundo.

1610 – O rei Henrique IV da França é assassinado em Paris.

1796 – Edward Jenner faz o primeiro teste da vacina contra a varíola.

1811 – Início da circulação do periódico “Idade d’Ouro do Brazil”, primeira gazeta da Bahia, segunda do Brasil; e independência do Paraguai.

1897 – O físico e inventor italiano Guglielmo Marconi faz a primeira transmissão de rádio da história dos EUA.

1900 – Abertura dos II Jogos Olímpicos da Era Moderna em Paris, na França.

1939 – Lina Medina se torna, aos 5 anos de idade, a mais jovem mãe da história da medicina.

1940 – Segunda Guerra Mundial: Holanda rende-se à Alemanha nazista.

1948 – Independência e criação do Estado de Israel.

1952 – O Esquadrão de Demonstração Aérea Brasileiro, conhecido como Esquadrilha da Fumaça, realiza sua primeira exibição oficial.

1955 – Assinatura do Pacto de Varsóvia.

1976 – Inauguração do atual SBT Rio de Janeiro (inicialmente TVS Rio).

1989 – Carlos Menem obtém maioria absoluta dos votos nas eleições presidenciais da Argentina.

1998 – Transmissão do último episódio da série de TV Seinfeld.

2005 – Estoura a crise política brasileira conhecida como escândalo do mensalão.

2013 – É permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo território brasileiro, através de resolução do Conselho Nacional de Justiça.

2015 – O plenário do Supremo Tribunal Federal reconhece o poder investigatório do Ministério Público Federal.

Nascimentos

1817 – Alexander Kaufmann, poeta alemão (m. 1893).

1875 – José Santos Chocano, poeta e escritor peruano (m. 1934).

1880 – B. C. Forbes, jornalista e escritor escocês (m. 1954).

1904 – Hans Albert Einstein, professor e engenheiro suíço, filho de Albert Einstein (m. 1973).

1944 – George Lucas, cineasta estadunidense; e Raul Pont, político brasileiro.

1952 – David Byrne, cantor estadunidense, líder do grupo Talking Heads.

1961 – Tim Roth, ator inglês.

1969 – Cate Blanchett, atriz australiana; Mariana Godoy, jornalista brasileira; e Danny Wood, cantor e compositor estadunidense (New Kids on the Block).

1971 – Sofia Coppola, cineasta estadunidense.

1980 – Sergio Guizé, ator brasileiro.

1983 – Anahí, atriz e cantora mexicana.

1984 – Mark Zuckerberg, fundador e CEO do Facebook.

1993 – Miranda Cosgrove, atriz e cantora estadunidense.

1994 – Dorgival Júnior, ator brasileiro; Marcos Aoás Corrêa, futebolista brasileiro; e Dennis Praet, futebolista belga.

1996 – Martin Garrix, produtor, DJ e remixer neerlandês.

Falecimentos

1610 – Henrique IV de França (n. 1553).

1643 – Luís XIII de França (n. 1601).

1782 – João Evangelista Pereira da Silva, religioso português (n. 1708).

1912 – August Strindberg, dramaturgo sueco (n. 1849).

1940 – Emma Goldman, anarquista e feminista lituana (n. 1869).

1943 – Henri la Fontaine, político belga (n. 1854).

1944 – Zola Amaro, cantora lírica brasileira (n. 1891).

1964 – Papa João XII (n. 937).

1970 – Fritz Perls, psicólogo alemão (n. 1893).

1987 – Rita Hayworth, atriz estadunidense (n. 1918).

1995 – William Alfred Fowler, físico estadunidense (n. 1911).

1997 – Curt Lange, musicólogo alemão (n. 1903).

1998 – Frank Sinatra, cantor norte-americano (n. 1915).

2002 – José Lutzenberger, ecologista e agrônomo brasileiro (n. 1926).

2003 – Robert Stack, ator norte-americano (n. 1919).

2004 – Anna Lee, atriz britânica (n. 1913).

2007 – Marinês, cantora brasileira (n. 1935).

2008 – Wander Taffo, guitarrista brasileiro (n. 1954); e Mário Schoemberger, ator brasileiro (n. 1952).

2009 – Edgar Rodrigues, anarquista luso-brasileiro (n. 1921).

2015 – B. B. King, guitarrista, compositor e cantor estadunidense (n. 1925).

2018 – Tom Wolfe, jornalista e escritor estado-unidense (n. 1930).

2019 — Tim Conway, comediante, escritor e cineasta norte-americano (n. 1933).

