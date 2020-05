Colunistas Fatos históricos do dia 13 de maio

Por Efemérides | 13 de Maio de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1809 — Com a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil é fundada a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, predecessora da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

1830 — Equador alcança sua independência.

1846 — Estados Unidos começa guerra contra o México.

1888 — Sanção da Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil.

1917 — Três crianças (pastorinhos) declaram ter visto uma aparição da Virgem Maria sobre uma azinheira, na Cova da Iria, perto de Fátima, Portugal.

1926 — Inaugurada a Ponte Hercílio Luz na cidade de Florianópolis capital do Estado de Santa Catarina.

1958 — Durante uma visita a Caracas, Venezuela, o carro do vice-presidente Richard M. Nixon é atacado por manifestantes anti-americanos.

1967 — Entra no ar, em São Paulo, a TV Bandeirantes.

1981 — O papa João Paulo II sofre um atentado na Praça de São Pedro, no Vaticano.

1982 — João Paulo II visita pela primeira vez o Santuário de Nossa Senhora de Fátima.

2005 — Massacre de Andijan, Uzbequistão: as tropas do governo dispararam contra uma multidão de manifestantes depois de uma prisão; pelo menos 187 pessoas foram mortas de acordo com estimativas oficiais.

2012 — Quarenta e nove corpos desmembrados são descobertos pelas autoridades mexicanas na Rodovia Federal Mexicana 40.

2014 — Explosão em uma mina de carvão subterrânea no sudoeste da Turquia mata 301 mineiros.

2017 — Papa Francisco viaja a Portugal para celebrar o 100º aniversário das Aparições de Fátima no Santuário de Fátima, em Fátima.

Nascimentos

1881 — Lima Barreto, escritor brasileiro (m. 1922).

1882 — Georges Braque, pintor francês (m. 1963).

1883 — Georgios Papanikolaou médico grego (m. 1962).

1901 — Murilo Mendes, escritor brasileiro (m. 1975).

1927 — Herbert Ross, diretor de cinema e coreógrafo estadunidense (m. 2001).

1928 — Ângela Maria, cantora brasileira.

1931 — Jim Jones, líder religioso do Templo do Povo, famoso por ter promovido um suicídio em massa (m. 1978).

1933 — Waldick Soriano, cantor e compositor brasileiro (m. 2008).

1941 — Ritchie Valens, cantor e compositor norte-americano (m. 1959).

1950 — Stevie Wonder, compositor, cantor e ativista norte-americano de causas humanitárias e sociais.

1951 — Isabel Vasconcellos, escritora e apresentadora de TV brasileira.

1952 — Sharon Wichman, nadadora americana, campeã olímpica.

1954 — Aloizio Mercadante, economista e político brasileiro.

1964 — Stephen Colbert, ator e comediante norte-americano.

1973 — Otaviano Costa, ator e apresentador brasileiro.

1975 — Patrícia Maldonado, jornalista e apresentadora de televisão brasileira; e Itatí Cantoral, atriz mexicana.

1986 — Robert Pattinson, ator e cantor britânico.

1991 — Francisco Lachowski, modelo brasileiro; e Alan Patrick, futebolista brasileiro.

1993 — Debby Ryan, atriz norte-americana.

Falecimentos

1848 — Alexander Baring, político e financista britânico (n. 1774).

1880 — David Thomas Ansted, geólogo e escritor britânico (n. 1814).

1961 — Gary Cooper, ator estadunidense (n. 1901).

1984 — Pedro Nava, escritor e médico brasileiro (n. 1903).

1988 — Chet Baker, trompetista de jazz estadunidense (n. 1929).

1990 — Donald Lathrap, arqueólogo estadunidense (n. 1927).

2002 — Valeriy Lobanovskiy, treinador de futebol ucraniano (n. 1939).

2009 — Waldemar Levy Cardoso, militar brasileiro (n. 1900); e Rafael Escalona, compositor e trovador colombiano (n. 1927).

2018 — Margot Kidder, atriz de origem franco-canadense (n. 1948); e Rômulo Gouveia, politico brasileiro (n. 1965).

2019 — Doris Day, atriz estadunidense (n. 1922).

