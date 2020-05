Colunistas Fatos históricos do dia 12 de maio

Por Efemérides | 12 de Maio de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1926 — O dirigível italiano Norge torna-se o primeiro dirigível a sobrevoar o Polo Norte.

1932 — Dez semanas após o seu sequestro, o filho de Charles Lindbergh, Charles Jr., é encontrado morto em Hopewell, Nova Jersey (EUA), a poucos quilômetros de sua casa.

1941 — Konrad Zuse apresenta o Z3, a primeira máquina de computação totalmente automática e programável do mundo, em Berlim.

1942 — Segunda Guerra Mundial: Segunda Batalha de Carcóvia: no Leste da Ucrânia, as forças do Exército Vermelho sob o comando do marechal Semyon Timoshenko lançam uma grande ofensiva, porém serão cercados e destruídos pelas tropas do Grupo de Exércitos Sul, duas semanas depois.

1949 — A União Soviética suspende o bloqueio de Berlim; e as potências de ocupação ocidentais aprovam a Lei Fundamental para o novo Estado alemão: a República Federal da Alemanha.

1965 — A nave espacial soviética Luna 5 cai na Lua.

1982 — O papa João Paulo II escapa de umatentado em Portugal.

2006 — São Paulo: início da onda de violência, organizada pelo PCC.

2008 — Sismo na China com epicentro na província de Sichuan resulta na morte de 70 mil pessoas.

2010 — Airbus A330 que fazia o voo Afriqiyah Airways 771 cai pouco antes de pousar no Aeroporto Internacional de Trípoli, matando 104 das 105 pessoas a bordo.

2017 — Ciberataque à escala global atinge cerca de 74 países.

Nascimentos

1855 — Hermes da Fonseca, militar e político brasileiro (m. 1923).

1907 — Katharine Hepburn, atriz estadunidense (m.2003).

1908 — Alejandro Scopelli, futebolista argentino (m. 1987).

1913 — Jamelão, cantor e compositor brasileiro (m. 2008).

1914 — Bertus Aafjes, poeta neerlandês (m. 1993).

1921 — Ruth de Souza, atriz brasileira.

1928 — Burt Bacharach, pianista e compositor estadunidense.

1932 — Walter Wanderley, músico brasileiro (m. 1986).

1941 — Sérgio Chapelin, jornalista brasileiro.

1942 — Paulo Odone, empresário e político brasileiro.

1949 — Tizuka Yamasaki, cineasta brasileira.

1951 — Gunnar Larsson, ex-nadador sueco.

1966 — Bebel Gilberto, cantora e compositora brasileira.

1978 — Malin Åkerman, atriz, modelo e cantora canadense.

1986 — Emily VanCamp, atriz canadense.

1988 — Marcelo, futebolista brasileiro.

1997 — Letícia Medina, atriz brasileira.

Falecimentos

1877 — João Cristino da Silva, pintor português (n. 1829).

1907 — Leonard Woolsey Bacon, clérigo norte-americano (n. 1830).

1957 — Alfonso de Portago, automobilista espanhol (n. 1928).

1961 — Tony Bettenhausen, automobilista norte-americano (n. 1916).

1972 — Alfredo Rizzotti, pintor brasileiro (n. 1909).

1979 — Pierre Brunet, remador francês (n. 1908).

2001 — Valdir Pereira, futebolista brasileiro (n. 1929); e Alexei Tupolev, projetista de aviões russo (n. 1925).

2008 — Irena Sendler, ativista polonesa (n. 1910); e Robert Hundar, ator italiano (n. 1935).

2009 — Antonio Vega, cantor e compositor espanhol (n. 1957).

2014 — H. R. Giger, artista plástico suíço (n. 1940); e Jacinto Convit, físico venezuelano (n. 1913).

2017 — Antonio Candido, sociólogo, crítico literário e professor universitário brasileiro (n. 1918).

