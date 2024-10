Notícias Fuad Noman é reeleito prefeito de Belo Horizonte

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Atual prefeito superou Bruno Engler no segundo turno. (Foto: Reprodução)

O atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi reeleito neste domingo (27) para mais um mandato à frente do Executivo municipal da capital mineira. O candidato do PSD obteve 53,73% dos votos válidos, derrotando Bruno Engler (PL), que recebeu 46,27%. O resultado reforçou o cenário traçado pelas pesquisas, de reversão da vantagem obtida por Engler no primeiro turno.

O candidato do PL chegou ao segundo turno após ter conquistado 34% dos votos no dia 6 de outubro, enquanto Fuad teve 26%. Ao longo as últimas três semanas, pesou a favor do atual prefeito o apoio dos partidos mais à esquerda, que decidiram apoiar o atual prefeito como forma de tentar impedir o avanço da direita na cidade. Ao apoiar Fuad, o candidato derrotado no primeiro turno, Rogério Correia, do PT, afirmou que o objetivo era formar uma frente “de caráter antifascista e antibolsonarista”.

No primeiro turno, Fuad ficou com 26,54% dos votos, razoavelmente atrás de Engler, que somou 34,38%. Após liderar os levantamentos por semanas a fio, Mauro Tramonte (Republicanos) derreteu na reta final e ficou em terceiro, com 15,22%.

Fuad Noman assumiu a prefeitura em 2022, após a saída para disputar o governo estadual de Alexandre Kalil, de quem era vice. Com longa trajetória na administração pública, Fuad entrou numa eleição como cabeça de chapa pela primeira vez este ano.

Durante a campanha, Noman adotou a estratégia de evitar os confrontos diretos com os oponentes, evitando debates promovidos por veículos de comunicação. Ele concorreu à reeleição enquanto passava por um tratamento de câncer.

Noman ingressou no serviço público como funcionário de carreira do Banco Central do Brasil. Foi secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e consultor do Fundo Monetário Internacional (FMI). Foi também secretário de Fazenda de Minas Gerais, secretário estadual de Transporte e Obras Públicas e presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig).

Direito de resposta

A reta final da campanha foi marcada por ataques diretos mais incisivos e discursos inflamados. Um efeito disso foi a prorrogação do horário eleitoral, que em outras capitais foi encerrado na sexta-feira (25), mas em Belo Horizonte, ganhou um dia a mais e só terminou no sábado. Isso porque a Justiça Eleitoral concedeu direito de resposta a Fuad Nomam após a divulgação de um vídeo com desinformação pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) em prol de seu correligionário, Bruno Engler.

No vídeo, Nikolas repetiu uma associação falsa entre um livro escrito por Fuad e pedofilia – mesma ligação feita por Engler e que a Justiça Eleitoral já havia determinado a remoção do conteúdo. Devido a isso, na sexta-feira, foi concedido a Fuad direito de resposta com dez inserções no rádio, no tempo destinado a Engler na sexta e no sábado.

