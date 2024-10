Notícias Manaus reelege David Almeida como prefeito no segundo turno

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O prefeito manauara foi reeleito com 54,59% dos votos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atual prefeito de Manaus (AM), David Almeida, do Avante, derrotou o candidato bolsonarista Capitão Alberto Neto (PL), com 54,59% dos votos e continuará à frente da prefeitura manaura pelos próximos quatro anos. Com 100% das urnas apuradas, o candidato do PL, Capitão Neto, obteve 45,41% dos votos válidos, no segundo turno das eleições, nesse domingo (27).

David Almeida vai governar Manaus ao lado do vice-prefeito eleito Renato Júnior (Avante), que é empresário e foi secretário de feiras e mercados durante o primeiro mandato do político à frente da prefeitura da capital.

Derrotado nas urnas, Capitão Alberto Neto (PL) obteve 479.297 votos, correspondendo a 45,41% do total de votos válidos. O candidato contava com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Amom Mandel, do Cidadania, que foi derrotado no primeiro turno.

O pleito de Manaus foi um dos mais equilibrados entre as capitais brasileiras. Durante toda a campanha, o prefeito esteve em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, mas no segundo turno as consultas mostravam um empate técnico com o candidato do PL.

Perfil

O atual prefeito de Manaus e vitorioso na disputa pela reeleição, David Almeida, tem 54 anos e é formado em Direito. Nascido na capital amazonense, ingressou na carreira política como candidato a vereador em 2004.

Foi deputado estadual por três mandatos consecutivos e foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para o biênio 2017/2018. Em 2017, assumiu o governo interino do Amazonas após a cassação de José Melo de Oliveira e seu do vice pelo TSE. Nas eleições de 2018, Almeida foi candidato ao governo do Amazonas, mas não se elegeu.

David Almeida foi eleito prefeito da capital pela primeira vez em 2020, durante a pandemia da Covid-19. Na época, ele derrotou o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, em uma votação também apertada. Antes, o político já havia sido eleito deputado estadual por três vezes e também foi governador interino, após a cassação do ex-governador José Melo.

Na campanha deste ano, David Almeida também contou com o apoio dos senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD). Nas duas pesquisas Quaest, ele liderou as intenções de voto entre os eleitores – o que se confirmou neste domingo. Na última pesquisa, ele aparecia com 51% dos votos válidos.

Em 2024, ele fez parte da coligação “Avante, Manaus”, composta pelos partidos AGIR, PSD, DC, Avante e MDB.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/manaus-reelege-david-almeida-como-prefeito-no-segundo-turno/

Manaus reelege David Almeida como prefeito no segundo turno

2024-10-27