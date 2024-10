Notícias Palmas elege Eduardo Siqueira como prefeito pela segunda vez

O prefeito eleito é herdeiro político do pai, José Wilson Ferreira Campos, o primeiro governador do Tocantins. (Foto: Reprodução)

O candidato do Podemos, Eduardo Siqueira Campos, foi eleito prefeito de Palmas (TO), com 53,03% dos votos, superando a rival, Janad Valcari (PL), que obteve 46,97% da preferência dos eleitores. O novo prefeito eleito vai assumir o Executivo Municipal a partir de 2025 ao lado do vice, Pastor Carlos Eduardo (Agir).

Esta foi a 1ª vez que a eleição em Palmas foi a 2º turno. A capital do Tocantins chegou neste ano a cerca de 207 mil eleitores. De acordo com a Constituição, apenas cidades com mais de 200 mil eleitores contam com segundo turno nos pleitos para prefeito.

Atual prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro declarou apoio a Campos. Ela, que também é presidente estadual do PSDB, declarou apoio ao candidato do Podemos no dia 15 deste mês. No primeiro turno, o partido teve candidatura própria com o Professor Júnior Geo, que ficou em terceiro lugar.

Perfil

Eduardo Siqueira Campos tem 65 anos, é formado em Pedagogia e empresário do ramo de Comunicação. É filho do ex-governador José Wilson Siqueira Campos, que morreu em julho de 2023. Nasceu no dia 4 de março de 1959, em Campinas, SP.

Já esteve à frente do Executivo Municipal entre 1993 e 1996. Também foi deputado estadual de 2015 a 2022, deputado federal entre os anos de 1989 e 1995 e senador pelo Tocantins de 1999 a 2007.

A disputa entre os candidatos foi acirrada, já que até a última semana as pesquisas apontavam empate técnico.

No primeiro turno da disputa pela Prefeitura Municipal de Palmas, o prefeito eleito foi o segundo colocado, com 32,84% dos votos válidos, enquanto Janad terminou o primeiro turno na liderança, com 39,2% dos votos.

Plano de governo

Na campanha, Siqueira Campos propôs um plano focado na modernização e expansão dos serviços públicos de Palmas, com destaque para a saúde, através da construção de um Hospital Municipal Universitário e a expansão das UBS e UPAs.

Em seu plano de governo para os quatro anos de mandato na capital tocantinense, Eduardo prevê propostas divididas em 20 temas, e entre os objetivos da gestão está o avanço em “políticas inclusivas e implementar novamente a justiça orçamentária”, conforme o documento.

Na educação, prometeu ampliar as escolas de tempo integral e fortalecer o ensino técnico. As propostas do prefeito eleito para a infraestrutura incluem a modernização do transporte público, priorizando ônibus elétricos e melhorias no trânsito.

