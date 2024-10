Notícias Léo Moraes vence aliada de Michelle Bolsonaro na eleição em Porto Velho

Léo Moraes governará a cidade de Porto Velho entre 202 e 2028.

Léo Moraes (Podemos) foi eleito prefeito de Porto Velho (RO) nesse domingo (27) com 56,3% dos votos válidos e 94% das urnas apuradas, derrotando Mariana Carvalho (União Brasil), que ficou com 43,82% dos votos. Ele terá como vice-prefeita Magna dos Anjos Queiroz (Podemos).

Durante a campanha, Léo destacou-se por tentar manter uma postura de “nome de centro”, posicionando-se como alternativa à polarização política. Em contraste, Mariana Carvalho recebeu apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que esteve em Porto Velho duas vezes no último mês. Após o primeiro turno, Moraes recebeu um apoio surpresa do deputado federal Fernando Máximo (União), ex-aliado de Mariana, o que gerou reações de “traição” entre partidários dela.

Léo Moraes já possui uma trajetória política no Legislativo, tendo sido vereador, deputado estadual e deputado federal. Formado em direito pela PUC-PR, já tentou cargos no Executivo: em 2016, foi ao segundo turno na disputa pela prefeitura de Porto Velho, mas perdeu, e em 2022, ficou em terceiro na eleição para governador de Rondônia.

O novo prefeito foi eleito sem alianças políticas públicas, vencendo a coligação “Somos Todos Porto Velho”, composta por onze partidos: Republicanos, PP, DC, PRTB, PRD, PL, Agir, União, PSD, Avante e Federação PSDB e Cidadania.

Além dos apoios partidários, Mariana firmou alianças com o atual prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), se autodeclarando a “continuidade de uma gestão”. Ela também recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Juntos, os dois fizeram uma carreata por Porto Velho no segundo turno, com a participação de apoiadores.

Primeiro turno

No primeiro turno, Léo obteve 25,65% dos votos válidos (64.125 no total), enquanto Mariana teve 44,53%.

Durante a campanha eleitoral, ela recebeu o apoio do atual prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), e do governador do estado, Marcos Rocha, também do União Brasil. Já o candidato Léo Moraes registrou um crescimento significativo nas pesquisas eleitorais nas últimas semanas, às vésperas da realização do segundo turno.

O então candidato avançou para o segundo turno, mas seguiu sem apoio político público dos candidatos derrotados. A chapa de Léo é de partido único, com uma visão política de centro: tanto ele quanto a vice são do Podemos.

Já as pesquisas de segundo turno apontavam que a disputa seria acirrada. A últimas pesquisa, realizada na véspera da eleição, apontou um empate técnico considerando a margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos.

Em 2016, Moraes já havia tentado se tornar prefeito de Porto Velho, mas não tinha sido bem-sucedido. Ele perdeu, no segundo turno, para o atual prefeito Hildon Chaves. Agora, em 2025, Chaves passará o comando da capital rondoniense para Moraes.

