Segundo Rocha, a “fuga” para a “qualidade”, movimento conhecido como “flight to quality”, se verifica quando em uma situação de incerteza internacional, e ocorre não somente no Brasil, mas em outros países emergentes também.

Com perspectivas de desvalorização das aplicações, avaliou ele, os investidores buscam se antecipar a esse movimento e a se “manterem mais líquidos em sua moeda de origem, em dólar”.

– Somente em maio, as retiradas somaram US$ 2,2 bilhões, com saídas líquidas de US$ 545 milhões em títulos de renda fixa e de US$ 1,6 bilhão em ações e fundos de investimento.

– Nos cinco primeiros meses de 2020, houve saídas líquidas de US$ 33,6 bilhões de investimentos em “portfólio” negociados no mercado doméstico, na comparação com o ingresso líquido de US$ 9,7 bilhões no mesmo período do ano passado.

Queda da economia