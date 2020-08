Atriz falou sobre as mudanças que sofreu no corpo durante a quarentena causada pelo novo coronavírus. (Foto: Reprodução/Instagram)

Atriz falou sobre as mudanças que sofreu no corpo durante a quarentena causada pelo novo coronavírus

Em live realizada nesta quarta-feira (26) com a diretoria de conteúdo da Vogue Brasil, Paula Merlo, a atriz Juliana Paes falou sobre as mudanças que sofreu no corpo durante a quarentena causada pelo novo coronavírus.

“Fui botar calça jeans e estourou o zíper”, disse. Juliana contou que sentiu a necessidade de procurar um psicanalista para ajudá-la a lidar com os momentos difíceis que o mundo está passando na atual pandemia.

“Eu comecei a fazer terapia durante a quarentena. As pessoas me cobram para expor mais as minhas angustias, provações. O que acontece é que quando vivemos dias difíceis, a gente não quer falar. Eu sou assim. Tem dia que não apareço em lugar nenhum. Nesses dias são mais complicados. Antes de tudo isso eu nunca tinha vivido a sensação de ansiedade e experimentei. É muito difícil porque é meio sem razão, a gente está ótima, se sentindo bem, mas acontece”, afirmou.