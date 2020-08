Nasceu! Katy Perry deu à luz sua primeira filha, batizada como Daisy Dove Bloom. A notícia sobre a chegada da pequena ao mundo foi compartilhada no perfil da artista pela Unicef, instituição na qual a cantora e Orlando Bloom, seu marido, são embaixadores da boa vontade. A postagem traz uma foto da mãozinha da criança:

“Estamos flutuando com amor e admiração com a chegada segura e saudável de nossa filha”, disse o casal no comunicado. Na postagem da Unicef, o casal fala sobre como sua experiência com o parto de Daisy é diferente da de outras famílias, que estão em situação de vulnerabilidade social.

“Sabemos que somos sortudos e nem todos podem ter uma experiência de parto tão tranquila como a nossa. Comunidades ao redor do mundo ainda enfrentam escassez de profissionais de saúde e a cada onze segundos morre uma mulher grávida ou um recém-nascido, principalmente de causas evitáveis”, prossegue o texto.

“Desde a Covid-19, muitas outras vidas de recém-nascidos estão em risco devido à crescente falta de acesso a água, sabão, vacinas e medicamentos que previnem doenças. Como pais de um recém-nascido, isso parte nossos corações, pois sentimos empatia com os pais que lutam agora mais do que nunca”.

Na mensagem, Katy e Orlando ainda revelam que criaram uma página de doações para comemorar a chegada de Daisy, com o apoio da Unicef – que dá aporte para que mulheres grávidas possam ter acesso a cuidados de saúde.