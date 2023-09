Política “Fui mais uma vez surpreendido com mudança na Eletrobras”, diz o próprio ministro de Minas e Energia

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

O ministro defende que a Eletrobras é uma empresa “estratégica”. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nessa terça-feira (26) que novamente não foi informado pela Eletrobras sobre a troca de executivos em postos de comando da companhia privatizada.

Em fato relevante divulgado logo pela manhã, a Eletrobras informou que a vice-presidente financeira e de relações com investidores, Elvira Cavalcanti Presta, renunciou ao cargo.

Silveira já havia criticado a companhia este ano por não informar sobre a saída e substituição do seu antigo presidente, Wilson Ferreira Júnior.

“Eu fui, mais uma vez, surpreendido pela imprensa com a mudança da diretora, a CFO, da Eletrobras. É uma demonstração de que as críticas, que tenho feito sobre a relação da Eletrobras com o governo federal [após a privatização], são oportunas e tem fundamento”, disse o ministro ao ser questionado sobre o tema por jornalistas após a solenidade de assinatura da portaria interministerial que institui a Política Nacional de Compartilhamento de Postes, a “Poste Legal”.

O ministro defende que a Eletrobras, por responder pela maior parte do setor de transmissão e geração do país, é uma empresa “estratégica”, que precisa dar satisfação ao governo de suas decisões. Para ele, isso é reforçado pelo fato de a União deter grande participação no capital social da companhia.

“É importante ressaltar que o governo federal tem mais de 40% das ações da empresa e ela tem a responsabilidade de ter, no mínimo, mais respeito com a União porque o governo federal representa a sociedade brasileira”, informou Silveira.

Ações

As ações da Eletrobras despontaram entre as maiores altas do Ibovespa nessa terça, em um dia de forte queda para o índice, de 1,49%. Os ativos ELET3 subiram 0,92%, a R$ 36,20, enquanto ELET6 teve alta de 1,88%, a R$ 39,52, afastando-se das máximas do dia com a piora generalizada do mercado, mas ainda assim fechando com ganhos.

Antes da abertura do mercado, a Eletrobras informou que Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta apresentou ao Conselho de Administração sua renúncia ao cargo de vice-presidente Financeira e de Relações com Investidores da companhia. Em razão disso, o Conselho de Administração elegeu Eduardo Haiama como novo vice-presidente da Eletrobras.

Na avaliação do JPMorgan, a notícia já havia sido surgido na imprensa e, portanto, não é uma surpresa completa. A saída de Elvira foi vista por muitos como um movimento natural depois que o ex-CEO Wilson Ferreira Jr. deixou a empresa, em meados de agosto.

