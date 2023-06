Política Fumaça de incêndio florestal do Canadá atinge a Europa

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

A fumaça que chegou à Europa o fez por meio da corrente de jato – ventos fortes nos níveis superiores da atmosfera. Foto: Nasa/Divulgação A fumaça que chegou à Europa o fez por meio da corrente de jato – ventos fortes nos níveis superiores da atmosfera. (Foto: Nasa/Divulgação) Foto: Nasa/Divulgação

O Canadá marcou oficialmente sua pior temporada de incêndios florestais já registrada, com a fumaça das chamas cruzando o Oceano Atlântico e atingindo a Europa Ocidental.

O Canadá teve um início dramático na temporada de incêndios florestais, com pelo menos 18.688.691 acres já carbonizados em todo o país. A atividade de incêndios florestais no Canadá normalmente atinge o pico de junho a agosto, deixando mais da metade da alta temporada ainda por vir.

Em resultado do início sem precedentes da época de incêndios florestais, este ano se tornou a pior época de incêndios de que há registo, superando a referência anterior estabelecida em 1995 para a área total ardida. Em 1995, pelo menos 17.559.303 acres foram queimados no país, de acordo com as estatísticas de incêndios do Canadian Interagency Forest Fire Centre.

E a fumaça dos incêndios florestais, que envolveram a cidade de Nova York em uma nuvem de poluição no início deste mês, chegou até o Reino Unido, de acordo com o UK Met Office.

A fumaça que chegou à Europa o fez por meio da corrente de jato – ventos fortes nos níveis superiores da atmosfera. Isso significa que a fumaça não levará a uma qualidade do ar de superfície dramaticamente pior, como o nordeste dos EUA experimentou algumas semanas atrás.

“Embora a fumaça esteja alta na atmosfera, pode resultar em alguns amanheceres e entardeceres vívidos nos próximos dias”, escreveu o Met Office, o serviço meteorológico nacional do Reino Unido, no Twitter .

Os modelos de previsão mostram a fumaça persistente nos níveis superiores da atmosfera na Europa durante grande parte desta semana.

Números

Houve pelo menos 53 novos incêndios florestais no domingo, de acordo com o Relatório Nacional de Situação de Incêndios do Canadian Interagency Forest Fire Centre.

Alberta teve mais, com 23, seguida por Ontário e Quebec, que tiveram oito cada, de acordo com o relatório.

Na segunda-feira, a agência relatou pelo menos 27 novos incêndios florestais, sendo 16 na Colúmbia Britânica.

2023-06-27