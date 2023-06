Grêmio Grêmio estipula preço mínimo pelo meia Bitello

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

Após a vitória diante do Coritiba, no último domingo (25), o meia Bitello confirmou uma proposta do Monaco. Com isso, na próxima janela de transferências, o Grêmio pode contar com a saída do jogador. Para isso, o clube gaúcho já definiu quanto pretende ganhar com a venda do atleta.

O nome de Bitello está em alta nos últimos meses. Atualmente, é um dos principais jogadores do Grêmio ao lado do centroavante Suárez e seu desempenho em campo vem despertando os olhares de times da Europa. Na atual temporada são oito gols e quatro assistências em 31 jogos.

Bitello revelou, após a goleada por 5 a 1, contra o Coritiba, que recebeu contatos do Monaco e citou uma proposta. O clube gaúcho tem 70% dos direitos econômicos e está monitorando de perto os contatos. A ideia do clube é negociá-lo por um valor acima de 10 milhões de euros.

“Sondagem tem, parece que chegou uma proposta, mas não conversei com meu empresário, vou conversar amanhã. Vamos ver o que vai acontecer. Estou com a cabeça tranquila e se Deus quiser vou ficar no Grêmio. Parece que chegou do Monaco, mas como disse, não conversei ainda com ele, vamos ver”, disse Bitello.

A realidade financeira do clube gremista não é confortável e existe uma necessidade urgente de conseguir negociar atletas.

