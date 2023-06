Polícia Polícia Civil gaúcha deflagra operação para combater a prática de comércio ilegal de animais silvestreso Sul

Foram 5 armas de fogo, diversas munições, 17 pássaros, carne de caça, troféus de caça entre outros objetos

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção e Defesa do Meio Ambiente(DEMA), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), com apoio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente(Sema), deflagrou, nesta terça-feira (27), a Operação Arapuca que aconteceu em Campo Bom, Estância Velha, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Sebastião do Caí e Sapiranga.

Com o objetivo de reprimir a prática de comércio ilegal de animais silvestres e condutas ligadas à posse ilegal de armas de fogo, no município de Estância Velha, foram cumpridos quatorze mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de 5 armas de fogo, diversas munições, 17 pássaros, carne de caça, troféus de caça entre outros objetos pertinentes à investigação. De acordo a Delegada da DEMA, Samieh Saleh, dois indivíduos foram presos em flagrante por crime de posse ilegal de arma de fogo e munições.

A investigação teve início em março de 2023 a partir de denúncia de associação criminosa estruturada para a prática de crimes de comércio de animais silvestres. O principal suspeito desenvolve o papel de líder em esquema de tráfico de animais, inserindo pássaros retirados da natureza, substituindo pássaros já existentes em seu plantel e no de sua esposa.

Além disso, o investigado faz o gerenciamento de diversos plantéis de criadores e de alguns “laranjas”, tendo em vista que muitos endereços residenciais e e-mails de criadores são os mesmos endereços utilizados por ele.

Segundo informações da Divisão de Controle e Monitoramento de Qualidade Ambiental, da Sema, três indivíduos já falecidos continuam tendo seu plantel de pássaros movimentado, sendo que o endereço dado como referência, está relacionado com os investigados.

