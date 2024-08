Rio Grande do Sul Fumaça de queimadas na Amazônia e Pantanal deve permanecer no RS até sexta-feira

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

Problema tem contribuído para a pior da qualidade do ar em pelo menos dez Estados. (Foto: Thomas Adamski/Metsul)

Uma combinação entre tempo seco, onda de calor e temporada de incêndios na Amazônia e no Pantanal fez com que a fumaça resultante chegue ao Rio Grande do Sul e outros nove Estados. Fora da Região Norte do País, as cidades mais afetadas são gaúchas e catarinenses, com ocorrência de neblina e piora na qualidade do ar. A situação deve perdurar ao menos até esta sexta-feira (23), após uma semana de poluição adicional.

Meteorologistas avaliam que a entrada de uma frente fria pelo Sul e Sudeste deve contribuir para que essa poluição se dissipe em boa parte das áreas atingidas. Além do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a lista inclui Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Amazonas e Acre.

Imagens de satélite mostram a concentração do monóxido de carbono sobre uma faixa que se estende também ao Peru, Bolívia e Paraguai. A Organização das Nações Unidas (ONU) emitiu, na semana passada, um alerta sobre os cuidados necessários para a saúde nesses casos.

“Com muitos dias secos e quentes, sob um padrão de bloqueio atmosférico, a qualidade do ar se deteriora e atinge níveis ruins nos grandes centros urbanos com maior presença de material particulado na atmosfera, parte por emissões e parte por queimadas”, ressalta a empresa Metsul em seu site – metsul.com.

Área afetada

Dados do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) detalham que Amazonas e Pará concentram, juntos, quase 52% dos focos de incêndio registrados no bioma neste ano. “Desde 1º de julho, 67,2% dos focos registrados estão nestes dois Estados”, detalha o Ministério.



Conforme o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa-UFRJ), este ano o fogo consumiu 3,2 milhões de hectares da Amazônia, o que representa 0,7% do bioma. No Pantanal, quase 1,9 milhão de hectares foi consumido pelo fogo, atingindo 12,5% do território.

Um alerta de perigo extremo de fogo do Sistema de Alarmes do Lasa-UFRJ foi divulgado com previsões para a Bacia do Paraguai, no Pantanal. Segundo o informativo, até a próxima quinta-feira (22), toda a região enfrentará condições climáticas que dificultam o combate a incêndios até por meios aéreos, com alta velocidade de propagação do fogo.

O combate às chamas na Amazônia conta com agentes do MMA, mais 1.489 brigadistas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Desde o dia 24 de julho, ao menos 98 focos de incêndio florestal foram extintos – falta debelar outros 75.

Resposta a incêndios

No Pantanal de Mato Grosso atuam 348 brigadistas do Ibama e ICMBio, além de 454 militares das Forças Armadas, 95 da Força Nacional e mais dez da Polícia Federal. Das 98 áreas de incêndio, 50 teriam sido extintas e 46 permanecem ativas, das quais 27 estão controladas.

Uma sala de situação criada pelo governo federal concentra a resposta federal aos incêndios no país desde junho. Na Amazônia Legal, foram disponibilizados R$ 405 milhões do Fundo Amazônia para apoiar as guarnições do Corpo de Bombeiros dos estados.

No Pantanal também foi liberado um crédito extraordinário de R$ 137,6 milhões, além do repasse de mais R$ 13,4 milhões ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para assistência humanitária e combate a incêndios florestais.

(Marcello Campos)

2024-08-20