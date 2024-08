Porto Alegre Conferência internacional em Porto Alegre discute estratégias de prevenção e enfrentamento de enchentes

20 de agosto de 2024

Evento na UFRGS conta com a participação de representantes dos Países Baixos, especialistas no tema.

Especialistas e autoridades abriram em Porto Alegre nessa terça-feira (20) a Conferência de Cocriação e Compartilhamento de Conhecimento Brasil-Países Baixos, evento que tem por objetivo debater soluções para o enfrentamento das enchentes no Rio Grande do Sul. O evento prossegue até esta quinta no Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A programação inicial contou com as participações de representantes da prefeitura da Capital, nem como do governador Eduardo Leite e do embaixador do Reino dos Países Baixos, André Driessen. Na pauta, o compartilhamento de experiências de Holanda, Bélgica e Luxemburgo sobre como prevenir e atenuar os impactos desse tipo de desastre natural.

Também são abordados temas como monitoramento, sistemas de alerta, estratégias e governança e financiamento. O resultado esperado é um conjunto de recomendações e soluções práticas que fortalecerão o sistema de proteção.

Trata-se de uma iniciativa conjunta entre o governo gaúcho, administração municipal, Embaixada do Reino dos Países Baixos no Brasil, UFRGS e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Em manifestação na conferência, Leite definiu a parceria como decisiva para a aplicação de soluções mais rápidas e eficazes: “Essa cooperação é fundamental para que possamos entregar, nos próximos anos, um robusto sistema de proteção e resiliência”. Ele prosseguiu:

“Desde junho, aproximamos nossa equipe dos técnicos holandeses para melhor compreender como ajustar os sistemas de proteção existentes e desenvolver novos projetos. Tenho a convicção de isso tornará o Rio Grande do Sul um grande exemplo de resiliência e de adaptação climática”.

A titular da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann, também se manifestou: “Estamos desenvolvendo diretrizes para mitigar impactos nas bacias e beneficiar todas as regiões. Com a experiência dos holandeses [que criaram novas políticas públicas após as inundações da década de 1990 e investem em técnicas avançadas de controle da água e proteção dos habitantes], pretendemos alcançar novos patamares na reconstrução do Estado”.

Também compareceram os secretários Pedro Capeluppi (Reconstrução Gaúcha), Simone Stülp (Inovação, Ciência e Tecnologia) e Gustavo Paim (Casa Civil, em exercício), além do secretário-adjunto da Sema, Marcelo Camardelli. Completam a lista a diretora da Escola de Engenharia na UFRGS, Carla Schwengber ten Catene o representante do BID no Brasil, Morgan Doyle.

Porto Alegre

No que diz respeito a Porto Alegre, um dos temas em discussão é o chamado “Delta Metropolitano”. Trata-se de uma extensa área que compreende cidades mais ou menos próximas da Capital e interligadas por meio de bacias hidrográficas que desaguam no Guaíba.

O evento na UFRGS começou um dia após a entrega, à prefeitura, de um relatório com conclusões da equipe holandesa que visitou o Estado para propor soluções capazes de melhor preparar a cidade para situações como as enchentes de maio. Trata-se de um documento parcial, cuja íntegra deve ser apresentada em cerca de dois meses.

(Marcello Campos)

Conferência internacional em Porto Alegre discute estratégias de prevenção e enfrentamento de enchentes

2024-08-20