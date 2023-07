Geral Funcionária demitida após dançar com Neymar pode ganhar emprego na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

A esteticista Grazi Rodrigues Grazi foi tirada pelo jogador para uma dança, durante um show do cantor Thiaguinho. (Foto: Reprodução)

Após ser demitida pela organização do evento Tardezinha, no último dia 2, por dançar com o jogador Neymar, a esteticista Grazi Rodrigues recebeu uma proposta inusitada: um convite para trabalhar no gabinete do deputado Thiago Gagliasso (PL), na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

Grazi estava fazendo um bico na área da limpeza, no camarote do evento, e conversava com o deputado, quando foi tirada pelo jogador para uma dança, durante um show do cantor Thiaguinho.

A empresa não perdoou e dispensou a profissional minutos depois do acontecimento. Posteriormente, o deputado postou um vídeo em sua rede social pedindo que a jovem compareça à Alerj e procure por ele para uma conversa que pode render um contrato de trabalho.

Em entrevista à revista IstoÉ Gente, Grazi deu detalhes sobre a demissão e como foi conhecer e dançar com Neymar. “Tenho ansiedade e no começo não foi tão bom assim, mas agora tô sabendo lidar melhor”, afirmou sobre como foi sua reação quando soube da sua demissão

Sobre a maneira com que foi abordada por Neymar, ela disse: “Eu estava indo limpar o camarote quando do nada o Neymar apareceu. Ele estendeu a mão para mim e eu fiz o mesmo, quando vi, estávamos sambando e uma roda aberta para nós (risos).” As informações são do jornal Extra e da revista IstoÉ.

