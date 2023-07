Geral Saiba como é a relação de Neymar com a mãe do seu primeiro filho

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A influenciadora digital Carol Dantas, mãe do filho mais velho de Neymar, mantém um bom convívio com o jogador. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A influenciadora digital Carol Dantas, mãe do filho mais velho de Neymar, demonstrou apoio ao jogador após o pedido de desculpas postado por ele nas redes sociais, no qual o atacante admitiu que errou com a namorada, Bruna Biancardi, e com o bebê que ela está esperando. Carol comentou um emoji de um coração vermelho.

Os pais de Davi Lucca, de 11 anos, tiveram um rápido namoro quando o atleta atuava no Santos e mantém um bom convívio. Carol e Neymar são amigos próximos mesmo após o fim do relacionamento. Eles chegaram a passar juntos o último Réveillon e a influenciadora digital marcou presença no aniversário de 31 anos do atacante.

Quando Neymar anunciou que será pai pela segunda vez, Carol parabenizou o jogador e a namorada Bruna Biancardi e deixou claro que já sabia da notícia antes mesmo que ela fosse anunciada nas redes sociais.

“Deus abençoe cada dia mais a vida desse bebezinho que já já está aqui correndo, brincando e trazendo muito amor”, escreveu. “Consegui fechar a boca, graças a Deus. Vem nenê. Seu irmão já está fazendo mil planos com você.”

Carol é casada com o empresário Vinícius Martinez desde 2019 e é mãe de Valentin, de três anos, fruto deste relacionamento. A influenciadora digital foi viver na Espanha enquanto Neymar jogava no Barcelona. Atualmente, Davi visita o pai com bastante frequência na capital francesa, onde atua pelo PSG. As informações são do jornal Extra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/saiba-como-e-a-relacao-de-neymar-com-a-mae-do-seu-primeiro-filho/

Saiba como é a relação de Neymar com a mãe do seu primeiro filho

2023-07-10