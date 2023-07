Geral Perigoso desafio viral no TikTok já matou ao menos quatro pessoas

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

No desafio, os chamados “caçadores de emoções” pulam de um barco em alta velocidade. (Foto: Reprodução)

Pelo menos quatro pessoas morreram nos últimos meses após participar de um perigoso desafio no TikTok, disseram autoridades do Alabama (EUA).

No desafio, os chamados “caçadores de emoções” pulam de um barco em alta velocidade. Segundo Jim Dennis, capitão do Esquadrão de Resgate de Childersburg, as vítimas quebraram o pescoço ou se afogaram.

“Nos últimos seis meses tivemos quatro mortes que eram facilmente evitáveis. Eles estavam fazendo um desafio do TikTok. É onde você entra em um barco em alta velocidade, pula para fora do barco, não mergulha, você pula com os pés primeiro e meio que se inclina na água”, disse Dennis à emissora WBMA.

A tendência – apelidada de “boatjumping” (salto de barco) – tem sido um problema para os socorristas nos últimos dois anos, disse o capitão, mas o número de incidentes ligados a ela aumentou especialmente desde o início do ano. A alta velocidade do barco combinada com a água parada cria uma pista de pouso perigosa que parece concreto. Se uma pessoa que pula de um barco em movimento não protege o pescoço e a cabeça, pode ficar permanentemente paralisado, se não sofrer uma morte instantânea.

A primeira vítima morreu em fevereiro após mergulhar no rio Coosa enquanto sua esposa e seus filhos assistiam de dentro do barco.

“Infelizmente, ela registrou a morte dele”, contou Dennis.

Apesar do trágico fim, outros três ignoraram os alertas dos socorristas e sucumbiram ao mesmo destino. De acordo com o capitão, em muitos casos, a morte é instantânea.

“Acho que é mais provável que façam algo estúpido porque querem se exibir na frente de seus amigos nas mídias sociais”, disse Dennis ao canal ABC 7. “Não faça isso. Não vale a sua vida”, finalizou.

Overdose

Em outro caso, um adolescente de 13 anos morreu de overdose após participar de um desafio viral no TikTok. O jovem tomou mais de 14 comprimidos de um antialérgico como parte do Desafio Benadryl, que consiste em ingerir grandes quantidades do medicamento e filmar como o corpo reage, de acordo com a ABC 6. O caso aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos.

Jacob Stevens estava acompanhado de um grupo de amigos, que começou a gravar assim que o menino tomou os remédios. Ao engolir as pílulas, seu corpo começou a se contrair. Segundo o site de notícias, Stevens foi levado para o hospital, onde ficou internado por seis dias, mas acabou tendo morte cerebral declarada pelos médicos. Sua família optou por desligar os aparelhos que o mantinham vivo, segundo o ABC 6.

Nas redes sociais, o pai do adolescente, Justin Stevens, alertou sobre o perigo do desafio, quando Jacob ainda respirava por aparelhos, postando uma foto do garoto no hospital.

“Este é o meu filho de 13 anos que está lutando para se manter vivo. Isso deve-se ao desafio Benadryl no TikTok. Ele e alguns de seus amigos pensaram que seria legal fazer esse desafio e esse é o resultado. Será preciso um ato de Deus para tirá-lo disso. Portanto, se você tem filhos ou entes queridos, compartilhe esta foto com eles na esperança de evitar que cometam esse grande erro. Continue lutando, eu te amo”, disse.

Este desafio, que conta com vídeos do tipo no TikTok desde 2020, incentiva os internautas a tomar altas doses do antialérgico, chamado Benadryl (do princípio ativo Difenidramina). O medicamento é conhecido por induzir alucinações. O antialérgico também pode causar convulsões e problemas cardíacos, se ingerido em grande quantidade. As informações são do jornal Extra e da CNN.

Perigoso desafio viral no TikTok já matou ao menos quatro pessoas

2023-07-10