Mundo Funcionários de Chernobyl acusam soldados russos de circularem em área proibida da usina, espalhando poeira radioativa no ar

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Sem roupas de proteção, militares passaram pela Floresta Vermelha, região com alto nível de radiação desde a explosão do reator nuclear, em 1986. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Soldados russos que ocuparam o local do desastre nuclear de Chernobyl dirigiram seus veículos blindados, sem proteção contra radiação, através de uma zona altamente tóxica chamada “Floresta Vermelha”, levantando nuvens de poeira radioativa no ar, disseram trabalhadores da usina.

As duas fontes disseram que os soldados no comboio não usaram qualquer tipo de equipamento antirradiação. Um dos funcionários de Chernobyl disse que isso seria uma atitude “suicida” para os soldados, pois a poeira radioativa que eles inalavam provavelmente provocará radiação em seus corpos.

A inspeção nuclear estatal da Ucrânia disse, em 25 de fevereiro, que houve um aumento nos níveis de radiação em Chernobyl como resultado da circulação de veículos militares pesados revolvendo o solo da região. Até agora, não há mais detalhes sobre o que exatamente teria acontecido.

Os dois trabalhadores ucranianos que falaram com a Reuters estavam de serviço quando os tanques russos entraram em Chernobyl em 24 de fevereiro e assumiram o controle do local. Sua equipe ainda é responsável pelo armazenamento seguro do combustível nuclear usado e pela supervisão dos restos do reator que explodiu em 1986.

Ambos os homens disseram ter testemunhado tanques russos e outros veículos blindados movendo-se pela chamada Floresta Vermelha, que é a parte mais radioativa ao redor de Chernobyl, que fica a cerca de 100 km ao norte de Kiev.

Os soldados com quem um dos trabalhadores falou quando trabalhavam ao lado deles na instalação não tinham ouvido falar da explosão, disse uma das fontes.

Solicitado a comentar as informações da equipe de Chernobyl, o Ministério da Defesa da Rússia não respondeu à Reuters.

Depois de capturar a usina, os militares russos disseram que a radiação estava dentro dos níveis normais e que suas ações impediram possíveis “provocações nucleares” por nacionalistas ucranianos. A Rússia negou que suas forças tenham colocado em risco instalações nucleares dentro da Ucrânia.

Zona de risco

O local recebeu o nome de Floresta Vermelha quando dezenas de quilômetros quadrados de pinheiros ficaram vermelhos depois de absorver a radiação da explosão de 1986, considerado um dos piores desastres nucleares do mundo.

O acesso a uma vasta área ao redor de Chernobyl é proibido para quem não tem permissão especial. E a Floresta Vermelha é considerada tão altamente contaminada que nem mesmo os trabalhadores da usina nuclear podem ir até a região. Entrar no local do desastre sem permissão é crime sob a lei do país.

Segundo os funcionários, o comboio militar russo passou por essa zona através de uma estrada abandonada. “Um grande comboio de veículos militares passou por uma estrada logo atrás de nossas instalações e esta estrada passa pela Floresta Vermelha”, disse uma das fontes. “O comboio levantou uma grande coluna de poeira.”

Valery Seida, diretor-geral interino de Chernobyl, não estava lá no momento e não testemunhou o comboio russo entrando na Floresta Vermelha, mas disse que foi informado por testemunhas que veículos militares russos circulavam por toda a zona de exclusão e poderiam ter passado pela Floresta Vermelha.

“Ninguém vai lá… pelo amor de Deus. Não há ninguém lá”, disse Seida à Reuters.

Ele disse que os trabalhadores da usina disseram ao pessoal de serviço russo que deveriam ser cautelosos com a radiação, mas ele não sabia de nenhuma evidência de que eles prestaram atenção. “Eles dirigiram para onde precisavam”, disse Seida.

Radiação

Depois que as tropas russas chegaram, os dois funcionários da usina trabalharam por quase um mês junto com colegas até semana passada, quando foram autorizados a voltar para casa. Os comandantes russos permitiram o envio de substitutos para alguns funcionários.

As duas fontes da Reuters foram entrevistadas por telefone na sexta-feira sob condição de anonimato porque temem por sua segurança. No dia seguinte, as forças russas tomaram a cidade de Slavutych, perto de Chernobyl, onde vive a maioria dos trabalhadores da fábrica.

Seida e o prefeito de Slavutych disseram, nesta segunda-feira, que as forças russas já deixaram a cidade.

A Agência Estatal de Gerenciamento da Zona de Exclusão da Ucrânia informou, em 27 de fevereiro, que o último registro que tinha em um sensor perto de instalações de armazenamento de resíduos nucleares, antes de perder o controle sobre o sistema de monitoramento, mostrou que a dose absorvida de radiação era sete vezes maior que o normal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo