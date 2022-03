Mundo Rússia diz que destruiu depósitos de munição na Ucrânia

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

O Ministério da Defesa russo disse que atingiu 41 locais militares ucranianos nas últimas 24 horas.. (Foto: Reprodução)

O Ministério da Defesa da Rússia disse nesta segunda-feira (28) que suas forças destruíram grandes depósitos de munição na região de Zhytomyr, na Ucrânia, que, segundo ele, estão sendo usados para abastecer tropas ucranianas que defendem os subúrbios da capital, Kiev.

O ministério disse que atingiu 41 locais militares ucranianos nas últimas 24 horas.

Por sua vez, as Forças Armadas da Ucrânia disseram que “destruíram um grande navio de desembarque” que chamaram de “Orsk”.

O porto de Berdyansk, no sul da Ucrânia, foi abalado por uma série de fortes explosões na última semana. Ele havia sido recentemente ocupado por forças russas e vários navios de guerra russos estavam ancorados por lá.

Vários navios russos estavam descarregando equipamentos militares em Berdyansk nos últimos dias, de acordo com relatos do porto por meios de comunicação russos.

As forças armadas ucranianas disseram que, além de destruir o Orsk, “mais dois navios foram danificados. Um tanque de combustível de 3.000 toneladas também foi destruído. O fogo se espalhou para o depósito de munições do inimigo. Detalhes dos danos causados ao ocupante estão sendo esclarecidos. ”

Não se sabe qual arma foi usada para atacar o porto.

A análise de vídeos enviados na sequência dos acontecimentos também mostrou um navio da marinha russa deixando o porto logo após as explosões.

O Ministério da Defesa da Rússia havia informado anteriormente que “o grande navio de desembarque Orsk é o primeiro navio de guerra da Federação Russa a entrar no porto de Berdyansk. Ele entregou equipamentos e veículos blindados de transporte de pessoal”.

“Os navios deste projeto são muito espaçosos e podem levar a bordo uma grande quantidade de equipamentos, até 20 tanques ou até 40 veículos blindados”, acrescentou o ministério.

Tanques

As Forças Armadas ucranianas capturaram ao menos 117 tanques russos e perderam 74 desde o início do conflito, segundo levantamento do site Oryx, associado ao veículo investigativo Bellingcat. O número de tanques capturados pelos russos, por outro lado, seria menor — apenas 37. O conflito já dura 33 dias.

Os números, no entanto, podem ser maiores, já que as informações foram reunidas pelo Oryx através de técnicas conhecidas como Inteligência de Fontes Abertas (OSINT), que trabalham apenas com dados encontrados na internet.

De acordo o Ministério da Defesa ucraniano, a Rússia teria perdido ao todo 509 tanques desde que o conflito começou há um mês. Já informações do governo russo, divulgadas no dia 8 de março, afirmam que 900 veículos armados ucranianos teriam sido destruídos.

Em um discurso na televisão no último sábado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltou a pedir que os países ocidentais entregassem equipamentos militares que estavam “juntando poeira” nos estoques, dizendo que seu país precisava de apenas 1% das aeronaves da Otan e 1% de seus tanques. As nações ocidentais até agora deram à Ucrânia mísseis antitanque e antiaéreos, bem como armas pequenas e equipamentos de proteção, mas não ofereceram nenhuma blindagem pesada ou aviões.

“Já estamos esperando há 31 dias. Quem está no comando da comunidade euro-atlântica? Ainda é Moscou, por causa da intimidação?”, Zelensky disse, sugerindo que os líderes ocidentais estavam retendo os suprimentos porque estavam com medo da Rússia.

As forças russas, frente a uma resistência ucraniana inesperada e a problemas de logística e de estratégia, chegaram a um ponto de extenuação das capacidades mobilizadas, sem conseguir alcançar seus objetivos políticos. No momento, freiam seus movimentos para reagrupar suas forças e repensar o que pretendem e podem obter na guerra.

