Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

O recredenciamento institucional da FMP pelo MEC acontece a cada cinco anos Foto: Reprodução O recredenciamento institucional da FMP pelo MEC acontece a cada cinco anos (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A FMP (Fundação Escola Superior do Ministério Público) recebeu, nesta segunda-feira (29), nota máxima em sua avaliação de recredenciamento do EaD (Ensino a Distância) perante o Ministério da Educação. O anúncio foi feito após avaliação do MEC, ocorrida na semana que passou. Na modalidade de EaD, a FMP conta com 23 cursos de Pós-Graduação, além de Cursos Preparatórios e Cursos Livres.

“Esta é a segunda nota máxima que os cursos em EaD recebem, o que reforça nosso compromisso com a qualidade acadêmica de excelência e a preparação de profissionais capacitados para os desafios da sociedade. É o resultado de um trabalho coletivo e comprometido de todos que acreditam que o Direito muda a vida das pessoas”, comemora o Presidente da FMP, Dr. Fábio Roque Sbardellotto.

O recredenciamento institucional da FMP pelo MEC acontece a cada cinco anos e leva em consideração critérios como corpo docente, grade curricular, projetos em andamento, estrutura física, tecnológica e administrativa da Instituição, além de programas de Responsabilidade Social e Ambiental.

O reconhecimento do MEC é mais uma importante conquista da FMP, chancelando o protagonismo e a excelência da Fundação. Além da nota 5, é a única Instituição de Ensino no Rio Grande do Sul com Graduação em Direito com 5 estrelas no Guia da Faculdade do Jornal O Estado de São Paulo. A FMP recebeu a nota pelo quarto ano consecutivo, figurando entre as 12 melhores no ensino de Direito no Brasil.

