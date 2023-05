Rio Grande do Sul Governo gaúcho deve propor reajuste de 9% ao piso regional

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

Eduardo Leite ressaltou que a proposta deixaria o Rio Grande do Sul com o segundo maior piso regional do País Foto: Joel Vargas/Ascom GVG Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O governador Eduardo Leite apresentou, nesta quarta-feira (31), durante reunião com secretariado, a proposta de 9% para o reajuste do piso mínimo regional. O projeto com esse percentual será protocolado na Assembleia Legislativa.

O reajuste proposto pelo governo é superior à inflação acumulada em 12 meses até janeiro de 2023 – de 5,71% calculada pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Além disso, reestabelece a diferença em relação ao salário mínimo do país que vigorava até 2021, com o piso regional 19% superior ao valor nacional.

“Se a proposta for aprovada, o Rio Grande do Sul terá o segundo maior piso regional do Brasil. O governo tem conduzido esse processo com muita responsabilidade e diálogo, com o objetivo de buscar o equilíbrio entre a valorização da mão de obra regional e a prevenção de distorções no mercado de trabalho”, afirmou o governador.

Com o reajuste proposto, o valor no Estado se reposicionaria à frente de São Paulo e atrás apenas do Paraná. O mínimo regional no Rio Grande do Sul tem cinco faixas salariais que atualmente variam de R$ 1.443,94 a R$ 1.829,87, de acordo com a categoria profissional. Se aprovado o novo percentual, as faixas irão variar de R$ 1.573,89 a R$ 1.994,56. A proposta, a partir de agora, é que a data-base passe a ser maio, assim como nos demais Estados.

Valores propostos, com o reajuste de 9%, por faixas de categorias de trabalhadores:

Faixa 1: R$ 1.573,89

Agricultura, pecuária e pesca; indústria extrativa; empregados domésticos; turismo; construção civil; motoboys etc.

Faixa 2: R$ 1.610,13

Indústria do vestuário, calçado, fiação e tecelagem; estabelecimentos de serviços de saúde; serviços de limpeza; hotéis; restaurantes e bares etc.

Faixa 3: R$ 1.646,65

Indústrias de alimentos, móveis, química e farmacêutica; comércio em geral; armazéns etc.

Faixa 4: R$ 1.711,69

Indústrias metalúrgicas, gráficas, de vidros e da borracha; condomínios residenciais; auxiliares em administração escolar; vigilantes etc.

Faixa 5: R$ 1.994,56

Técnicos de nível médio

