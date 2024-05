Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul ainda tem quatro grandes rios acima do nível de inundação

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em Porto Alegre, nível do Guaíba já teve queda, mas a situação ainda é preocupante Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de uma semana depois do início dos temporais que castigaram o Rio Grande do Sul, o estado ainda tem quatro grandes rios com níveis acima da cota de inundação, segundo dados atualizados pela Defesa Civil no início da tarde desta quarta-feira (08).

O rio cujo nível está mais alto é o Jacuí. Medição feita no município de Rio Pardo, localizado a 310 km de Porto Alegre, mostra que, ao meio-dia desta quarta, o nível de água estava em 18,71 metros. A cota de inundação é de 16 metros. Apesar de estar alto, o nível do Jacuí já registrou queda: na noite do último domingo (05), o nível era de 20 metros.

Outro que ainda está elevado é o rio Uruguai. Na cidade de Garruchos (750 km de Porto Alegre), o nível estava em 15,13 metros na tarde desta quarta, enquanto a cota de inundação é de 15 metros. Em Uruguaiana (650 km de Porto Alegre), o rio Uruguai atingiu 10,64 metros ao meio-dia. A cota de inundação é de 8,5 metros.

Já o rio dos Sinos, em medição feita na cidade de São Leopoldo (70 km de Porto Alegre), estava com 6,82 metros nesta quarta, enquanto a cota de inundação é de 6 metros. O rio Gravataí, cuja cota de inundação é de 4 metros, estava com 6,11 metros na tarde desta quarta.

Rios que saíram da cota de inundação

Outros dois grandes rios que passam pelo Rio Grande do Sul já estão com níveis abaixo das cotas de inundação: o rio Taquari, em Muçum (420 km de Porto Alegre), chegou nesta quarta a 5,82 metros, deixou a cota de inundação, mas ainda está no nível de alerta, que é de 5 metros.

O rio Caí chegou ao nível de 3,05 metros em uma medição feita na cidade de Feliz (170 km de Porto Alegre) e já está abaixo da cota de inundação, que é de 9 metros.

Guaíba segue em situação preocupante

O Guaíba, que banha a capital Porto Alegre, está em trajetória de queda no nível, mas a situação ainda é preocupante.

Ao meio-dia desta quarta-feira, o nível do Guaíba chegou a 5,08 metros. Desde o início das enchentes, o nível mais alto foi de 5,33 metros, registrado na manhã de domingo e na noite de segunda-feira.

A cota de alerta do Guaíba é de 2,5 metros, enquanto a de inundação é de 3 metros. Nas históricas enchentes que atingiram a capital gaúcha em 1941, o nível do Guaíba chegou a um nível entre 4,75 e 4,76 metros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-ainda-tem-quatro-grandes-rios-acima-do-nivel-de-inundacao/

Rio Grande do Sul ainda tem quatro grandes rios acima do nível de inundação

2024-05-08