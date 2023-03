Rio Grande do Sul Fundação Escola Superior do Ministério Público e OAB/RS firmam série de parcerias que beneficiam a advocacia gaúcha

7 de março de 2023

Foto: FMP/Divulgação

O presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), Fábio Roque Sbardellotto, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rio Grande do Sul (OAB/RS), Leonardo Lamachia, firmaram convênios para fomentar a capacitação dos advogados gaúchos com a concessão de grandes descontos e bolsas de estudos.

Na ocasião, foram contemplados todos os advogados, com importantes benefícios para jovens profissionais negros ou pardos no universo jurídico, bem como renovando a integração entre a Escola Superior da Advocacia/RS ESA/RS à Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

A parceria, que reforça o papel social da FMP, estabelece normas para a cooperação técnica, científica, cultural e o intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências entre as Instituições. O acordo é voltado ao aperfeiçoamento e especialização técnica de recursos humanos, bem como ao desenvolvimento institucional, mediante a implementação de ações, programas, projetos e atividades complementares de interesse comum.

Bolsas de estudos para advogados negros ou pardos

Pelo convênio, pela via da responsabilidade social da Instituição, com o objetivo de criar oportunidades voltadas à redução das desigualdades sociais e contribuindo para a erradicação do preconceito e da discriminação, serão concedidas bolsas de estudos – integrais e parciais – a advogados autodeclarados negros ou pardos para o curso de Graduação em Direito; para cursos livres-temáticos de aperfeiçoamento e capacitação; e para todos os cursos de pós-graduação lato sensu. Para a concessão destes benefícios será utilizado o critério socioeconômico, isto é, ter renda bruta familiar mensal menor ou igual a três salários-mínimos (valor nacional) per capita (por pessoa do grupo).

Benefícios para advogados jovens e experientes

Os convênios também estabeleceram substanciais benefícios em bolsas de estudos e descontos para que advogados experientes e jovens tenham acesso aos cursos livres-temáticos de aperfeiçoamento e capacitação e para todos os cursos de pós-graduação lato sensu.

Sbardellotto enfatizou o caráter social das parcerias. “Trata-se de um momento histórico, no qual as Instituições FMP e OAB renovam sua permanente responsabilidade social e profissional, oportunizando aos profissionais da advocacia condições de aperfeiçoamento em cursos de excelência produzidos na FMP. Além de beneficiar advogados já experientes, destaco o incremento dos benefícios à jovem advocacia, e aos advogados negros e pardos. Enfim, é um momento de muita alegria, no qual materializamos uma vez mais nosso propósito de educar quem vai melhorar o mundo, pois o Direito é para a Vida das pessoas, e o sistema jurídico estará ainda mais qualificado para atender as demandas sociais e proporcionar dignidade às pessoas”, destacou Sbardellotto.

Lamachia salientou a importância do apoio a todos os advogados, com grandes incentivos aos jovens em início de carreira e aos advogados negros e pardos: “Através de cursos ESA e dos descontos na graduação, pós-graduação e em cursos livres, estamos entregando uma oportunidade de capacitação aos Advogados do Rio Grande do Sul, inclusive preparando o advogado mais jovem para bem iniciar sua carreira e a inserir-se no mercado de trabalho. É mais uma ferramenta, já no primeiro ano e nos anos seguintes, para concluir uma pós-graduação e dar um passo importante na carreira. O Presidente da OAB destacou que a educação é o melhor caminho para uma sociedade melhor”.

Também acompanharam a assinatura o diretor de E-books e da Revista Eletrônica da ESA/RS, Alexandre Petry, que no ato representou o Dr. Rolf Hansen Madaleno, Presidente da ESA/RS; o presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade (CEPDP), Juliano Madalena; o presidente da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio (CEDAA), Antônio Zanette; a presidente da Comissão da Igualdade Racial (CIR), Letícia Padilha; a presidente da Comissão da Jovem Advocacia (CJA), Bruna Razera.

