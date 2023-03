Rio Grande do Sul Oito rodovias gaúchas recebem intervenções nesta semana

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presença de trabalhadores e operação de maquinários pode causar bloqueios de faixas nas estradas. Foto: Edivan Rosa/EGR Presença de trabalhadores e operação de maquinários pode causar bloqueios de faixas nas estradas. (Foto: Edivan Rosa/EGR) Foto: Edivan Rosa/EGR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) está executando 18 frentes de trabalho, em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, desde segunda-feira (6). O cronograma semanal prevê a construção de viaduto e rotatórias, reparos localizados, manutenções asfálticas, conservação, roçada, limpeza de margens e operação tapa-buracos em oito rodovias.

A presença de trabalhadores e a operação de maquinários nesses locais pode causar bloqueios de faixas, lentidão ou retenção sinalizada de veículos. Por isso, é importante que os usuários dirijam com prudência, atentos às sinalizações e aos limites de velocidade indicados nas rodovias.

Na região dos Vales do Taquari e do Rio Pardo, o cronograma de obras prevê a realização de estudos topográficos e de limpeza do terreno em que será construída uma rotatória, localizada no km 27 da RSC-453, em Lajeado. A EGR atuará nos km 75 a 76 da ERS-130, em Arroio do Meio, para melhorar as condições do pavimento. Além disso, ocorrem trabalhos de roçadas, limpeza das margens e dos bueiros na ERS-129, do km 92 ao 126, entre Vespasiano Corrêa e Guaporé; na ERS-130, do km 69 ao 75, entre Lajeado e Arroio do Meio; e na RSC-453, do km zero ao 25, entre Venâncio Aires e Cruzeiro do Sul.

Na região dos Vales do Sinos e do Paranhana, as equipes trabalham na manutenção do pavimento na ERS-239, do km 13 ao 17, em Novo Hamburgo, e na implantação da sinalização horizontal e vertical do km 13, em Novo Hamburgo, até o km 52, em Taquara. A EGR prevê, ainda, a realização de roçadas e limpeza das margens do km 17 ao 25, entre Novo Hamburgo e Campo Bom, e do km 69 ao 76, entre Rolante e Riozinho.

Na região da Serra e das Hortênsias, o foco do trabalho está na construção do viaduto localizado no km 36 da ERS-115, entre a Av. 1º de Maio e a Av. do Trabalhador, em Gramado. Já na ERS-235, as equipes estão concentradas na manutenção do pavimento da ERS-235, do km 32 ao 34, em Gramado, e na conservação rotineira por meio das roçadas e das limpezas das margens do km 55 ao 76, em São Francisco de Paula.

No Alto Uruguai e Produção, a EGR estará trabalhando na manutenção do pavimento da ERS-135 no trecho compreendido do km zero ao cinco. Além disso, ocorrem trabalhos de roçadas, limpeza das margens e dos bueiros do km nove ao 15, entre Passo Fundo e Coxilha.

Já na região Metropolitana e no Litoral, haverá roçadas e manutenção das margens do km 40 a 85, entre Viamão e Balneário Pinhal.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, todo o conjunto de obras criteriosamente elaborado no cronograma busca qualificar estradas em localidades estratégicas do Rio Grande do Sul. “Os serviços ocorrem em corredores logísticos por onde circula grande parte da nossa economia. O resultado do trabalho repercutirá positivamente em segurança e mobilidade no deslocamento dos usuários”, afirma o dirigente.

Construção de viaduto

ERS-115, no km 36, no Bairro Várzea Grande, em Gramado

Construção de rotatórias

RSC-453, no km 27, em Lajeado

Manutenção no pavimento e reparos localizados

ERS-130, do km 75 ao 76, em Arroio do Meio

ERS-235, dos km 32 ao 34, em Gramado

ERS-239, do km 13 ao 17 em Novo Hamburgo

ERS-135, do km zero ao cinco, em Passo Fundo

Sinalização:

ERS-239, do km 13 ao 52, entre Novo Hamburgo e Taquara

Conservação, roçada e limpeza de margens

ERS-129, do km 92 ao 126, entre Vespasiano Correa e Guaporé (limpeza de bueiros)

ERS-130, do km 69 ao 75, entre Lajeado e Arroio do Meio

RSC-453, do km zero ao 25, entre Venâncio Aires e Cruzeiro do Sul

ERS-239, do km 17 ao 25, entre Novo Hamburgo e Campo Bom

ERS-239, do km 69 ao 76, entre Rolante e Riozinho

ERS-235, do km 55 ao 76, em São Francisco de Paula

ERS-040, do km 40 a 85, entre Viamão e Balneário Pinhal

ERS-135, do km nove ao 15, entre Passo Fundo e Coxilha

Tapa-buracos

ERS-130,ERS-129 e ERS-135, em toda a extensão da rodovia

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/oito-rodovias-gauchas-recebem-intervencoes-nesta-semana/

Oito rodovias gaúchas recebem intervenções nesta semana