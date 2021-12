Educação Fundação Escola Superior do Ministério Público sela parceria inédita com o Codesul

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2021

O presidente da FMP, Fábio Roque Sbardellotto, esteve em Curitiba para assinar o convênio. Foto: Divulgação O presidente da FMP, Fábio Roque Sbardellotto, esteve em Curitiba para assinar o convênio. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP) foi a única Instituição de Ensino Superior do Brasil escolhida pelo Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) para fornecer capacitação por meio de cursos de Pós-graduação EaD.

O presidente da FMP, Fábio Roque Sbardellotto, esteve em Curitiba para assinar o convênio que irá beneficiar membros, colaboradores, conveniados do Codesul e seus dependentes, que se matricularem nos cursos de Pós-Graduação EaD em Direito da FMP. Na ocasião estiveram presentes na solenidade, os governadores Carlos Massa Ratinho Júnior (PR), Carlos Moisés (SC), Reinaldo Azambuja (MS) e Eduardo Leite (RS).

Os convênios de cooperação envolvem as seguintes entidades: Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Japão (CCIBJ), Câmara de Comércio Mercosul-ASEAN (MACC) e Sapiens Global PTE LTDA.

Sbardellotto salientou o empenho de toda a Instituição: “A FMP foi a única Instituição escolhida. Não poderíamos estar mais exultantes pela data de hoje. Eu gostaria de agradecer aos professores e membros pelo competente trabalho para tornar a FMP cada vez mais sólida e presente nas atividades para com a sociedade”.

A parceria ocorre exatamente na data em que a FMP completa 38 anos.

