Porto Alegre Fundação Estadual de Proteção Ambiental divulga análise sobre o impacto das queimadas na água da chuva em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

Os resultados não indicam haver quantidade significativa de partículas finas na água da chuva, o que sugeriria a presença de fuligem das queimadas Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) divulgou os resultados de análises de parâmetros de campo como meio de avaliação do impacto das queimadas espalhadas pelo Brasil na água da chuva que caiu na última semana em Porto Alegre. Foram utilizadas amostras recolhidas na quinta (12) e na sexta-feira (13), captadas em local isolado e livre de interferência de árvores ou fios de energia, no bairro Partenon, na Zona Leste.

Para a ação, a água foi analisada por meio de sondas multiparâmetros YSI PRODSS e foram realizadas as medidas de pH, turbidez, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido (OD) e potencial de oxirredução (ORP).

Os resultados das análises não indicam haver quantidade significativa de partículas finas, o que sugeriria a presença de fuligem das queimadas. As medições de turbidez, que mostram a presença de sólidos em suspensão, foram relativamente baixas. A turbidez da amostra da última quinta, que foi de 40,59 NTU, indicou que a primeira chuva, que caiu lentamente, trouxe mais partículas finas. No entanto, a amostra da sexta-feira, coletada durante uma chuva mais intensa, apresentou uma turbidez mais baixa, próxima ao valor de referência dado pela Norma NBR 15527, 5,0 NTU (unidade padrão usada para medir a turbidez). Isso sugere que a quantidade de material em suspensão carregada pela chuva já era reduzida.

As amostras foram analisadas ao longo de várias horas após a coleta, o que pode ter influenciado alguns resultados. Em particular, a medição do pH e do oxigênio dissolvido deve ser feita dentro de 15 minutos após a coleta para garantir precisão.

Embora a água da chuva seja uma matriz muito limpa e não esteja geralmente incluída nos estudos da Divisão de Laboratórios da Fepam, a atual situação das queimadas levou à mobilização de recursos do laboratório para fornecer alertas sobre possíveis impactos. Os medidores multiparâmetros de última geração da Fepam garantem dados precisos para monitoramento e alertas, se necessário.

Enquanto as queimadas continuarem a afetar a qualidade do ar no Estado, a Fepam continuará monitorando a água da chuva com base nos parâmetros analisados. A equipe técnica da Divisão de Laboratórios avaliará a necessidade de análises adicionais conforme a quantidade de material detectado na água da chuva.

Além da análise da água, a Fepam continua realizando, diariamente, análise da qualidade do ar e divulgando os resultados no site da fundação.

Uma das principais causas da fumaça observada no Rio Grande do Sul nos últimos dias é a influência dos ventos. Quando os ventos sopram predominantemente do quadrante Norte, eles transportam a fumaça das queimadas e incêndios na região Central do País para o nosso Estado.

De acordo com a Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, é possível que o céu volte a ter a presença de fumaça nos próximos dias, especialmente a partir desta quarta (18) e quinta-feira (19). Isso ocorrerá porque os ventos do Norte do País voltarão a atuar na região, facilitando novamente o transporte da fumaça para o território gaúcho. Na sexta-feira (20), devido à passagem da frente fria, essa condição deve reduzir. Sobre a possibilidade de chuva preta, não é possível afirmar com precisão se ocorrerá.

