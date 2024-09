Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 12 comunidades nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

O Bota-Fora tem o objetivo de auxiliar a população no descarte correto de objetos volumosos. (Foto: Cristiano Antunes/PMPA)

O projeto Bota-Fora, promovido pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), atende 12 comunidades nesta semana em Porto Alegre. Os trabalhos iniciam nesta terça-feira (17) e prosseguem até quinta-feira (19).

A iniciativa tem o objetivo de auxiliar a população a fazer o descarte de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares do DMLU, como eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, entre outros objetos volumosos. Isso evita que materiais descartados irregularmente obstruam arroios e bocas de lobo, causando alagamentos.

O projeto atende regiões em situação de vulnerabilidade social. Os moradores dos locais atendidos devem colocar os materiais em frente às residências na noite anterior ou até as 7h30min do dia do Bota-Fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

Programação por comunidades

Terça-feira (17): 1º de Maio (Glória), Batillanas (Glória), Bazílio Pellin (Camaquã), Santa Bárbara (Vila Conceição) e Comunidade Pellin (Vila Conceição).

Quarta-feira (18): Santa Clara (Partenon), Otto Ernest Meyer (Cidade Baixa), Cooperativa Corpo dos Bombeiros (Restinga), Mario Quintana (Humaitá), Tecnológica (Humaitá) e Liberdade (Humaitá).

Quinta-feira (19): Juliano Moreira (Jardim Botânico).

2024-09-16