Acontece Fundação Grupo Boticário destina R$ 600 mil para apoiar negócios de impacto positivo na Grande Reserva Mata Atlântica

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

Fonte: SPVS (Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental)

A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza lançou um fundo filantrópico para apoiar o desenvolvimento de negócios de impacto socioambiental positivo na Grande Reserva Mata Atlântica. Com aporte inicial de R$ 600 mil e gestão da Trê Investindo com Causa, o fundo, que integra o programa Territórios Regenerativos, deve garantir recursos para fortalecer empreendimentos sustentáveis e servir como garantia para um mecanismo de empréstimos coletivos que será lançado em 2022.

Ainda, o Territórios Regenerativos prevê o desenvolvimento de uma plataforma de soluções financeiras para que empréstimos coletivos financiem negócios de impacto com taxas e juros mais acessíveis e, ao mesmo tempo, traga retorno para os investidores. Outras grandes empresas e instituições financeiras já estão em negociação com os gestores para fortalecer o fundo filantrópico.

A meta do Territórios Regenerativos é direcionar, até 2030, cerca de R$ 400 milhões para 20 territórios brasileiros, contribuindo com o crescimento de pequenas e médias empresas que desenvolvem negócios com impacto socioambiental positivo. O primeiro território é a Grande Reserva Mata Atlântica, que é o último remanescente contínuo do bioma, abrangendo 50 municípios dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Ao todo, são aproximadamente 1,8 milhão de hectares de floresta tropical contínua, de grande diversidade biológica e cultural, o que gera inúmeras oportunidades de negócios.

Na Grande Reserva, o Territórios Regenerativos é conduzido pela coalizão entre Trê Investindo com Causa, Fundación Avina, Parsifal21 e Fundação Grupo Boticário.

Sobre a Fundação Grupo Boticário

Com 30 anos de história, a Fundação Grupo Boticário é uma das principais fundações empresariais do Brasil que atuam para proteger a natureza brasileira. A instituição atua para que a conservação da biodiversidade seja priorizada nos negócios e em políticas públicas e apoia ações que aproximem diferentes atores e mecanismos em busca de soluções para os principais desafios ambientais, sociais e econômicos. Já apoiou cerca de 1.600 iniciativas em todos os biomas no país. Protege duas áreas de Mata Atlântica e Cerrado – os biomas mais ameaçados do Brasil –, somando 11 mil hectares, o equivalente a 70 Parques do Ibirapuera. Com mais de 1,2 milhão de seguidores nas redes sociais, busca também aproximar a natureza do cotidiano das pessoas. A Fundação é fruto da inspiração de Miguel Krigsner, fundador de O Boticário e atual presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário. A instituição foi criada em 1990, dois anos antes da Rio-92 ou Cúpula da Terra, evento que foi um marco para a conservação ambiental mundial.

