Porto Alegre Papai Noel alpinista visita o Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

Após rapel, o Papai Noel percorrerá os corredores do hospital Foto: Freepik Após rapel, o Papai Noel percorrerá os corredores do hospital. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

As crianças internadas no Hospital da Criança Santo Antônio, da Santa Casa de Porto Alegre, receberão nesta quarta-feira (22), a partir das 17h, uma nova visita do Papai Noel.

A ação encerrará a programação de Natal da instituição de saúde. Na ocasião, o Bom Velhinho e seus ajudantes duendes, além do castor Heitor – mascote do hospital –, irão surpreender as crianças descendo de rapel pelo prédio em uma iniciativa em conjunto com a empresa Executar Alpinismo Industrial.

Após o rapel, o Papai Noel percorrerá os corredores do hospital para realizar a entrega dos presentes, além de levar alegria e esperança para os pequenos.

